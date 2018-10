La imagen de Andrea del Boca se vio perjudicada cuando la Justicia la procesó por considerarla partícipe de defraudación a la administración pública. A Del Boca y su productora se le otorgaron 36 millones y medio de pesos para realizar la telenovela "Mamá Corazón", que fue grabada pero nunca editada, ni tampoco emitida.

Luego de que los medios hablaran sobre la causa, que los actores participantes de la ficción explicaran su punto de vista y que la Cámara de Apelaciones diera su veredicto, Del Boca decidió romper el silencio de una vez por todas.

"Soy inocente. La novela está. La hicimos. No me llevé nada. Lo que se llevaron fue la vida de mi padre que se fue por esto (N de la R: El director Nicolás del Boca, fallecido en marzo de este año). Estoy absolutamente convencida porque mi papá estaba bien, estaba espléndido, trabajando, manejaba, estaba con proyectos, y yo le visto a mi papá a llorar frente al televisor diciendo "No, esto es el final de tu carrera", expresó Del Boca en diálogo con Luis Novaresio para Infobae.

"Durante cuatro semanas me pegaron, en algunos medios no todos, pero en su gran mayoría. Supongo que era porque les servía por rating porque eso no coincidía con lo que sucedía en la causa. Pero para mi padre… Nosotros somos gente de trabajo: mi padre tenía 67 años de carrera, yo tengo 49 años de carrera. Y él sostenía que esto iba a ser un golpe que iba a terminar con mi carrera. Y sus tiempos no son los de la Justicia, entró en una gran depresión. Estaba bien, iba a sus controles médicos, y un día me dijeron "tiene metástasis", agregó.

La actriz no siente que su carrera se terminó: "Está sustentada en mis trabajos, en lo que queda. El público, la gente, me conoce por mi trabajo. Sabe de mí, de mi compromiso hacia mi trabajo. Son muchos años: yo sí puedo decir que he dedicado mi vida porque desde los 3 años y medio que estoy en esto, y conozco cada uno de los rincones y de los recovecos de las cámaras, de las luces, de los micrófonos…".

Luis Novaresio, además le preguntó si le molestaba que le dijeran que era una "actriz kirchnerista", por lo que la respuesta de Del Boca fue: "Me molesta que mezclen las dos cosas. Yo soy una ciudadana peronista. Y me banco cualquier archivo (...) Lo que siento y a mí me convence es, para resumirlo en una frase: donde hay una necesidad nace un derecho. Entonces cuando se devuelven esos derechos a las personas que están indefensas, eso es lo que yo valoro. Y eso es lo que valoré durante el kirchnerismo. Leyes como la identidad de género, como el matrimonio igualitario… Que yo no soy beneficiaria de esas leyes pero no dejo de entender que esas leyes le devolvieron la dignidad a mucha gente que no la tenía".

La actriz, quien asistió con su abogado Juan Pablo Fioribello a la redacción de Infobae, le pasó la posta al letrado a la hora de hablar de la causa.

"Acá se quiere instalar en los medios, desde algunos medios de comunicación, usar la figura de una conocida, prestigiosa, actriz como Andrea para seguirle pegando a un ministro de Planificación (N.de la R: Julio de Vido) que ya está en desgracia absoluta y con 300.000 causas judiciales en curso, y avanzadas, y con material probatorio suficiente, para pegar una figura con la otra", expresó Fioribello.

Uno de los actores que participó de la ficción jamás emitida fue Fabián Mazzei, quien en 2016 en diálogo con la prensa sostuvo que había irregularidades en el cobro de la plata: "Pasaron una suma muy grande que no es verdad. Yo puedo hablar por mí y por otra compañera y no es así. Ni cerca estaba lo que cobramos de lo que se dijo".

Fuente: Diario Show