Andy Kusnetzoff comunicó este martes en su programa de radio que se realizó un hisopado y le dio positivo en coronavirus. El conductor salió al aire por teléfono en su ciclo Perros de la calle, por FM Metro, desde el instituto médico en el que está internado y les comunicó a sus compañeros y oyentes que el sábado comenzó a tener síntomas y el domingo se dirigió a un centro médico y se activó el protocolo.

“Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el COVID-19”, contó el también conductor de PH Podemos hablar.

Aseguró que se siente bien y que cuando se recupere donará plasma para los pacientes que hayan contraído el virus. “Lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto”, sostuvo.

Minutos después de comunicar la noticia en su programa de radio, Andy utilizó su cuenta de Instagram para contárselo a su casi millón de seguidores: “Hola a todos. Les quiero compartir que el sábado por la noche empecé a sentir dolor en el cuerpo y tos. Me hice el hisopado y me dio positivo. Estoy bien y asilado. Mi familia está bien. Cuídense mucho”.