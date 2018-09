Este sábado, el ciclo de PH (Podemos Hablar) de Andy Kusnetzoff tuvo un momento muy tendo cuando el MIDACHI Dady Brieva, conocido por su fervorosa militancia kirchnerista, expresó al aire que deseaba que deseaba que los argentinos “la pasemos realmente mal” para “no comprar más espejitos de colores” de Cambiemos. “Quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos”, dijo en otro momento caliente de la pantalla chica.

Con voces a favor y en contra, el extracto del ciclo fue repetido hasta el hartazgo en la TV, al punto que este martes el animador Andy Kusnetzoff, rompió el silencio y se refirió a lo sucedido en su programa.

“Lo de Dady no me llamó la atención en el momento, hay cosas que tienen que ver con los recortes, el contexto, etcétera. El programa siguió, fue todo divertido”, le dijo Andy al ciclo de Moskita Muerte de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Kusnetzoff señaló que quizás “es fuerte el contraste con Miguel del Sel, fue tenso ese momento, pero a nadie le sorprendió las opiniones de Dady, ya las conocemos”.

Y en este sentido, explicó que “cada uno toma recortada la frase y realmente hay que darle un contexto. Son expresiones con bronca, contra un modelo, el labura para la gente, y no creo que quiera eso. Fue desafortunado, pero estaba con bronca en ese momento, en frío no piensa eso”.

Kusnetzoff destacó además lo bien que le está yendo al programa y contó que “vamos sintiendo por donde ir y después empieza a dar resultado. Siento que este no es el momento".

Fuente: Popular