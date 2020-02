La intención de Jimena Barón era promocionar su última canción, "Puta", pero terminaron acusándola de "banalizar la prostitución". Ante las críticas negativas que recibió y los insultos en las redes sociales, le indicaron reposo. Desde la agencia que la representa informaron que está medicada y que tuvo que ponerle un freno a sus compromisos laborales: suspendió sus shows.

Su ex y padre de su hijo Momo, Daniel Osvaldo, reaccionó haciéndole el aguante. El futbolista limó asperezas con la cantante y a través de Instagram compartió una foto retro que los muestra en familia. "Te banco a muerte. Te conozco, no merecés toda esta mierd*. Esto también va a pasar y vas a salir adelante, como siempre lo hiciste...", le dedicó.

Fiel a su estilo, Ángel de Brito no dejó pasar la defensa de Daniel e hizo hincapié en cómo era antes de este acercamiento con Jimena. "No puede hablar de nadie porque es abandonador serial de mujeres y de hijos. No puede hacer un descargo de nada", aseveró en una nota con Hay que ver (El Nueve).

En la misma línea, agregó que le parece un "ridículo". "Si sus mujeres fueron a mi programa o al tuyo a quejarse", recordó el conductor de LAM (eltrece).

Antes de cerrar, Ángel aclaró que tiene buena onda con Jimena y que no quiere verla triste. Sin embargo, remarcó que lo que está enfrentando "lo generó ella". Y remarcó que tanto sus asesores como "sus amigas actrices la dejaron sola".

Fuente: TN