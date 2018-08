Fátima Florez reconoció que hace años que quiere tener un hijo pero que con su ajetreada vida, las giras y los espectáculos no pudo cumplir con ese deseo. Por eso, invitada a PH, aseguró que el 2019 será el momento. "Ser madre no me da miedo, pero el año que viene decidí parar y tomarme tiempo para mi maternidad, un año o lo que sea", expresó la imitadora.