Después del revuelo que causó conocer la supuesta relación de Ramiro Ponce León con otra mujer que no es Florencia Peña, la actriz salió a aclarar. Habló del "poliamor". "Es cuando uno tiene una relación en la que abre el juego y dice 'Tengamos una relación más abierta'. Yo no creo en la monogamia ni en la exclusividad", aseguró y se lamentó tener que exponer su intimidad "pero frente a tanta cosa, me parece que no es justo", sostuvo.