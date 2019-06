Atención usuario de Netflix que la plataforma de streaming de videos más popular eliminará en junio de su catálogo más de 57 series y películas.

Todos los meses se suman nuevas series a Netflix, pero también, muchas de ellas llegan a su final en la plataforma de streaming de video más popular.

Esto se debe a que las licencias que poseen de los estudios para exhibir sus documentales, series y películas, se venden. Por eso hay que tener en cuenta el listado para el mes de junio.

Desde este mes ya no estarán disponibles en Netflix 57 contenidos:

SERIES Y DOCUMENTALES

Outcast expira el 7 de junio

Project Runway: Junior expira el 13 de junio

The Hairy Bikers’ Asian Adventure expira el 13 de junio

After the Raves expira el 14 de junio

Liquid Science expira el 14 de junio

Screenland expira el 14 de junio

Social Fabric expira el 14 de junio

The Horn expira el 14 de junio

The Road Trick eexpira el 14 de junio

Let’s Eat expira el 16 de junio

Let’s Eat 2 expira el 16 de junio

Bad Guys expira el 17 de junio

In Need of Romance expira el 17 de junio

In Need of Romance 2012 expira el 17 de junio

In Need of Romance 3 expira el 17 de junio

It’s Okay, That’s Love expira el 17 de junio

Mi-saenng, Incomplete Life expira el 17 de junio

Reply 1994 expira el 17 de junio

Reply 1997 eexpira el 17 de junio

72 Dangerous Animals: Australia expira el 30 de junio

Animal Mechanicals expira el 30 de junio

El Capo – El Amo del Tunel expira el 30 de junio

Gab-Dong expira el 30 de junio

Grami’s Circus Show expira el 30 de junio

Love Your Garden expira el 30 de junio

Mary Portas: Secret Shopper expira el 30 de junio

New Girl expira el 30 de junio

Nine: Nine Time Travels expira el 30 de junio

Oh My Ghost expira el 30 de junio

PELÍCULAS



Public Enemies expira el 6 de junio

Rings expira el 6 de junio

Synchronicity expira el 8 de junio

The Fate of the Furious expira el 8 de junio

Tracers expira el 10 de junio

Safe House expira el 13 de junio

Una cierta verdad expira el 13 de junio

Date Night expira el 14 de junio

Gimme the Loot expira el 14 de junio

Karl Meltzer: Made to Be Broken expira el 14 de junio

Minimalism: A Documentary About the Important Things expira el 14 de junio

No Rest for the Wicked expira el 14 de junio

Pan’s Labyrinth expira el 14 de junio

Ramona and Beezus expira el 14 de junio

Spanish Movie expira el 14 de junio

Tricked Duración: 1h13m expira el 2019-06-14

2 Fast 2 Furious expira el 15 de junio

Barbra Streisand: A Happening in Central Park expira el 15 de junio

Barbra Streisand: The Concert expira el 15 de junio

Barbra Streisand: Timeless: Live in Concert expira el 15 de junio

Barbra Streisand… and Other Musical Instruments expira el 15 de junio

Color Me Barbra expira el 15 de junio

Fast and Furious expira el 15 de junio

Fast and Furious 6 expira el 15 de junio

Fast Five expira el 15 de junio

My Name Is Barbra expira el 15 de junio

The Fast and the Furious expira el 15 de junio

The Fast and the Furious: Tokyo Drift expira el 15 de junio