A través de una conferencia de prensa virtual que tuvo lugar ayer, la comisión del Festival Nacional de Folclore de Cosquín anunció este mediodía por medio de una conferencia de prensa virtual encabezada por el intendente de esa ciudad cordobesa, Gabriel Musso, que la 61era. edición "se hace o se hace", que será entre el 23 y el 31 de enero de 2021; y que la idea es sostener el mismo perfil de Festival de los últimos seis años, con noches temáticas, delegaciones provinciales y espectáculos generados allí.



"El Festival se va a hacer a como dé lugar porque Cosquín no se dejó de hacer ni en épocas difíciles como en dictadura. Y decir que lo vamos a hacer no es un capricho, sino que responde a la tremenda responsabilidad que pesa sobre nuestras espaldas", subrayó Musso, quien explicó que no cuentan allá con la preparación suficiente para llevarlo adelante vía streaming. "Al horizonte que tenemos, en enero vamos a arribar. Este festival es esta utopía de que esta pandemia va a pasar y Cosquín va a servir para reencontrarnos en un abrazo que tal vez no será simbólico y lo podamos disfrutar", dijo; y agregó que "la idea es que pueda ser presencial y mi corazoncito me dice que será como siempre, pero las alternativas tendremos que evaluarlas de acuerdo a la situación general y al protocolo que se determine".



En una demostración de la decisión de impulsar la próxima edición de la máxima cita de la cultura criolla, también se dio el puntapié al Pre-Cosquín, semillero del Festival que en 2020 se desplegó en 67 sedes oficiales de todo el país y que en 2021 cumplirá su 50ma. edición. "Queremos sostener esta defensa del folclore y la participación de todas las provincias (...) para este año ya tenemos 50 sedes inscriptas y varios pedidos más lo que marca una perspectiva de poder llevar adelante el festival que es de todos los argentinos", resaltó el secretario de Programación; quien comentó que "generalmente los selectivos del Pre-Cosquín estaban empezando a mediados o finales de septiembre, pero de acuerdo a cómo se desarrollen los acontecimientos se va ir elaborando el calendario pertinente". "Hoy existe una pandemia y lo primero es la salud en un país asimétrico. Pero cómo llevar adelante el certamen federal para nuevos valores que es la meca del folclore, va a surgir de un rico debate", asumió el intendente.