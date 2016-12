Oriunda de Los Toldos, Aracelli Lisazo fue modelo y periodista, entre otras cosas. Tiene 62 años y vive en San Luis. Conoció a Guy Williams, tres décadas mayor, cuando él hacía El Zorro en el circo con el que en el "79 vinieron a San Juan; donde hoy ella recibirá el Año Nuevo junto a su amigo Fabián Flores, quien le ayuda a buscar fotos de aquella visita. De esa historia de amor que defiende a capa y espada, habló con DIARIO DE CUYO.



- ¿Cómo se conocieron?



-Nos presentó Fernando Lupiz, en el Circo Real Madrid, en Mar del Plata, en enero del "79. Yo tenía 24 años y él cumplía los 54 el 14 de enero. Estaba haciendo su show de El Zorro con Fernando y yo soy muy amiga de él. Venía de Roma y me fui a Mar del Plata. En el diario vi que en el circo estaba Fernando y me fui a saludarlo. Llegué a la casilla, me abrazó y me dio una vuelta por el aire; y mientras me giraba, por sobre su hombro vi a Guy, vestido de Zorro, sin antifaz, sentado en un sillón de cuero verde del mismo verde de sus ojos, los brazos cruzados, sus ojos clavados en los míos... Quedé paralizada. Fernando nos presentó.

"Ciao' le dije, y empezamos a hablar en italiano, me dijo que era una suerte, que iba a poder hablar con alguien porque todos le hablaban en inglés, mal, y no entendía nada (risas). Y nos quedamos hablando horas. Era un hombre hermoso, brillante, un caballero, un tipo con mucho mundo, mucho glamour. Me fui con ellos a comer y quedamos en vernos al otro día... enamorados que no podíamos dejar de mirarnos, de sonreirnos, fue mágico.



- Un flechazo...



- Sí para los dos. Pero fue duro también, porque su ex señora -él estaba separado- lo vino a buscar y salió en una revista llorando en Ezeiza porque él le dijo que se quedaba. Guy le hizo juicio a la revista porque no quería lastimarla, era la madre de sus hijos.

Fijate que él la quería tanto que yo también la quería. Bueno, él no le dijo que estaba conmigo, pero se quedó y durante seis años y medio que vivimos juntos, trató de conseguir el divorcio, porque yo lo presionaba, porque yo era muy presionada por mi familia, que no estaba orgullosa de que la nena anduviera con un actor, casado y de Hollywood!



- ¿Hicieron público su romance en ese momento?



- No, para todo el mundo yo era como una secretaria, porque también trabajaba con él. Nunca se blanqueó la relación, vivimos juntos, pero no andábamos abrazados, ni nos besábamos, y el periodismo tenía códigos. Era El Zorro y era intocable. Sí con la gente que nos conocía... Aunque en aquella nota de la revista Antena, con la ex mujer, quedó más o menos blanqueado porque pusieron una foto donde yo estoy de espaldas y él me tiene abrazada, él mirando la cámara, lo tomaron por sorpresa, y dice "ésta es Aracelli blablabla...'... Ahí lo traicionó la prensa...



- Si estaba separado ¿Por qué esconderse?



- Mirá, su hija tenía dos años menos que yo y su hijo, dos más, y él peleaba contra el Zorro, porque tenía que cuidar la imagen, era un ídolo de niños y familia, y no podía mostrarse con una joven de 24. Y yo me enamoré de un hombre, no del Zorro, entonces era complicado. Imaginate que una vez los periodistas esperaban que saliera la chica de pelo largo que estaba con él y tuve que llamar al peluquero a casa, cortarme el pelo y así pude salir inadvertida. Ahora lo ves a Rial con la minita y la muestra, o a Tinelli, que son escandalosos, pero él era un ídolo, donde lo máximo que mostró en la televisión fue un besito. Y los miles de fans me acosan y me persiguen y están escandalizados porque hablé de los orgasmos que me hacía tener...



- ¿Cómo es eso?



- En su programa, Anabella Ascar me preguntó si extrañaba a Guy, y le dije "Cómo no voy a extrañar a un hombre que hizo tal y tal cosa y me hizo tener 80 orgasmos', pero lo dije como cuando uno dice "me comí cincuenta milanesas' y se armó un revuelo bárbaro. Los fans y los hijos del Zorro se agarran de eso y dicen que estoy loca porque ni sé lo que digo, como que quiero hacer escándalo. Muchos de la tele me llamaron y los tengo en stand by porque no quiero hablar de eso. Cuando termine mi libro, voy...



- ¿El libro es sobre Guy?



- Es una historia de amor alucinante, porque fue así de verdad, una biografía novelada.



- ¿Y cuándo saldrá?



- No sé. Me vine a vivir a Potrero de los Funes. Me entregaron la casa hace tres meses, todavía estoy rodeada de cajas, no tengo el silencio interior necesario. Tal vez el año próximo.



- ¿Se separaron antes que él muriera?



- Yo dejé a Guy porque su mujer no le daba el divorcio. Y él no se quería casar ni tener más hijos. Me decía "si yo vivo con vos, qué importa un papel'. Yo ahora digo "soy una tarada', pero en esa época, la mamá, la familia, la iglesia, el padre Mamerto... todo era presión. Y yo lo presionaba a él, y él a la ex mujer. Fueron seis años y medio felices. Ahí me dije "voy a tener un hijo de él y lo dejo'. Y así fue. "Me voy y me caso con el primer argentino que me proponga matrimonio...', de dije, y lo dejé. Fui una nena caprichosa tal vez... Pero el embarazo venía mal y lo perdí en el avión, él nunca lo supo. Fue un amor de violines, rosas y champagne, pero también de mucho llanto. Era la divina comedia. Fijate que sin decirme una palabra, en ese tiempo él se encargó de divorciarse y yo, de buscar novio. Y encontré un bol... un santo al que quise como un hermano. Después Guy me vino a buscar, me mandó un telegrama y fui a buscarlo. Venía con el papel de divorcio en la mano y yo tenía la participación de mi casamiento... Y no tuve el coraje...



- ¿No volvieron a verse?



- ¡Sí! Seguimos amigos, le seguía traduciendo, pero teníamos un código: no nos íbamos a tocar mientras tocáramos a otros. Él dejó a una mujer que tuvo acá, yo a mi marido, y volvimos a hacer el amor por primera vez después de cinco o seis años, toda la noche, parábamos para tomar champagne y seguíamos...



- ¿Entonces cuando él murió estaban juntos?



- Sí,yo iba a pasar el cumpleaños con mi hermana, que cumple el mismo día que yo, el 1 de mayo. Entonces él me dijo que me iba a llamar por teléfono ese día y le iba a pedir mi mano a mi mamá, nos íbamos a casar en Los Toldos e íbamos a tener un hijo. Pero no llamó. No era tan fácil comunicarse, yo estaba preocupada y esperaba... Hasta que llamó el hijo de su ex novia para decirme que había muerto. No lo podía creer... Murió el día de mi cumple y lo encontraron el 6, a la mañana. Creo que el sepelio fue el 7 porque estuvo varias horas en la morgue judicial.



- ¿Fue al sepelio?



- Sí, con perfil bajo. Estaba con 41º de fiebre, temblando. Mi ex marido no se movió de mi lado, al igual que Zulma Faiad. Es más, cargó el cajón y me dio la mano para que yo pudiese "llevarlo' en cierta manera...



- ¿Por qué, habiendo fotos, hay gente que duda de la relación?



- No sé, me parece más una estrategia de la familia y algunos fans con poder y dinero, que dudas. En Los Toldos la gente, miles, no tiene dudas. Hay un fan, Gabriel Martín, que tiene el último autógrafo de Guy, al que él le contó el día antes de morir que se iba a casar conmigo...



- ¿Le molesta que la gente no crea?



- Lo único que siento es que tuve la suerte de haber sido tan amada y de haber amado a un tipo como ese, que me cag... la vida, porque rompió el molde y no voy a encontrar nunca un hombre con el que pueda compartir ni 15 días. Él está conmigo en todo momento. No me importa nada, esta historia de amor es lo más grande.