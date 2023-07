Hace poco menos de un mes debutó Olga, el nuevo canal de streaming de Migue Granados. La aparición de esta nueva radio digital no le simpatizó para nada a Nico Occhiato, fundador de Luzu TV, líder en las plataformas de Twitch y de YouTube.

Por empezar, ya hubo enojo por la incorporación de Nati Jota, con programa propio, a la radio del hijo de Pablo Granados ¿Por qué? Porque la periodista estaba en la mesa de Nadie dice nada, ciclo que conduce el ex de Flor Vigna en su canal.

La guerra del streaming.



Nico Occhiato vs Migue Granados. #LAM pic.twitter.com/3nt5FvsFmF — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 19, 2023

En las últimas horas la tensión escaló y Occhiato criticó a Granados por su anuncio sobre la posibilidad de hacer una transmisión en vivo de Soñé que volaba, el programa que encabeza junto a Sofi Morandi, en el estadio de River Plate.

Molesto, lanzó: “Vos no podés hacer un River apenas arrancás”. Y sumó chicanero: “Es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino”.

Acto seguido, destacó a los seguidores de su streaming: “Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por Zoom, no teníamos un mango, éramos 1500″. Por último, cerró: “Las cosas van llegando y la gente nos va acompañando”. En esa línea, Momi Giardina acotó: “De menos a más”.

En las redes, los usuarios se mostraron en contra de las declaraciones de Occhiato. “A mí Migue Granados no me vuelve loco, pero avísenle a Occhiato que cuando él tomaba la mema el gordo era pieza inamovible del programa de humor argentino más grande de la década pasada. Y por si fuera poco se reinventó 500 veces en 500 formatos distintos”, lanzó un usuario.

“Es genial que este muñeco se crea el mártir y creador de la revolución en los medios digitales cuando en realidad hizo exactamente lo que ya había hecho Pergolini hace una década”, “Occhiato tiene miedo porque es un tipo sin ningún gramo de carisma y nunca va a ser gracioso como él” y “Saben que lo banco a Occhiato, pero le debe su carrera a una idea de Pergolini que gracias a Migue Granados y (Martín) Garabal funcionó (en referencia a Últimos cartuchos), si no seguiría pasando vergüenza en los canales convencionales de televisión”, fueron algunos de los mensajes.