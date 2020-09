Mágica. En los diferentes ámbitos de la propiedad, se respira arte. Las creaciones de José Carrieri y Leonor Rigau se acoplan perfectamente a la arquitectura.



Museo por una noche. Bajo ese concepto, la propiedad considerada una de las joyas arquitectónicas de San Juan, se prepara para celebrar el 60mo aniversario de su creación con la apertura de sus puertas a la comunidad en una velada destinada a redescubrir tanto sus espacios más representativos como así también la importante producción de pinturas, esculturas, vitrales y cerámicas del reconocido matrimonio de artistas sanjuaninos: José "Pepe" Carrieri y Leonor Rigau.



Ubicada en el residencial Barrio del Bono, la casa fue ideada por el fallecido docente y escultor, quien trabajó sus obras y se estableció allí en 1963 junto a su esposa, con quien tuvo cuatro hijos: Fabio, Gabriela, Paula y Lucas.



Para la construcción de la casa, el profesor Carrieri usó su dominio de la escultura para idear una técnica de moldes y construcción de las bóvedas que la caracterizan. Fue el primer paso hacia el taller de plástica de resonancia internacional de la Facultad de Arquitectura de la UNSJ. "Mi madre tuvo el capricho del techo a bóvedas pero no existía un método para hacerlo antisísmico. Entonces, mi padre inventó un sistema de moldes y fabricó a mano de manera artesanal, una por una. Así, logró el efecto estético. Esas técnicas, hicieron que lo llamaran de la Facultad de Arquitectura para llevar la Cátedra de Plástica con la que fundó el taller y hoy hay un museo que lleva el nombre Colección Carrieri", recordó Lucas, el menor de sus descendientes, acerca del dominio del hormigón armado que también le permitió al maestro expresarse en total libertad para modelar el emblemático Monumento al Deporte, ubicado en el interior del Parque de Mayo desde 1970. Ese mismo que en 2019 estuvo en el centro de la polémica cuando, en medio de trabajos de refacción de ese sector, fue pintado de blanco. Ante el repudio de los artistas sanjuaninos, en un movimiento que encabezó Lucas, desde el Gobierno de la provincia dieron marcha atrás y le devolvieron la tonalidad original.

Maqueta de yeso tallada a mano del Monumento al Deporte.



Con la funcionalidad y los cálculos en colaboración con el arquitecto Alberto Rariz y el ingeniero Nicolás Horodniceano, la vivienda de sobrio diseño cuenta con 3 áreas netamente diferenciadas, amplios ventanales, galerías frontales y una inigualable vista hacia el exterior. Revolucionaria en sus líneas y formas, la obra fue publicada y visitada por el fallecido arquitecto Eduardo Sacriste, distinguido estudioso de la arquitectura racional.

"Generaciones de alumnos de Arquitectura han estudiado la casa sin tener acceso a ella, esa es una razón por la que pensé en abrirla. Y, hay obras de arte en todas partes. No hay lujos, solo naturaleza y arte. Otra razón que me motiva es que dada la ampliación de la Avenida Central y el avance de proyectos edilicios mayores, me hace suponer una muy cercana e inevitable venta y demolición de la casa", expresó el galerista que, en su infancia, supo jugar en los tradicionales jardines de la propiedad. "Todo el barrio jugaba en este jardín, era la canchita de voley y fútbol, éramos muchísimos niños, nos juntábamos atravesando los fondos de las casas, no había muros, sólo ligustrinas. El barrio estaba rodeado en su mayoría por casas de adobe, la bodega que se cayó en el terremoto del '77 y estaba donde ahora es el shopping", evocó Lucas, que cerró su galería de arte en Berlín para retornar a la provincia y dedicarse al cuidado de su padre -que falleció en 2014- y de su madre, hoy, de 92 años.

Una de las salas presidida por una pintura de Leonor -que fue respuesta en el Franklin Rawson-, en la que se encuentran algunos de los 40 vitrales en preparación.

"Una fuente de idea para este emprendimiento han sido los coleccionistas que abren sus casas para exponer las obras en un contexto más íntimo y natural", agregó acerca de la propuesta que prevé concretar una vez que se normalice la situación sanitaria.



Durante esa velada, que contará con una banda musical en la terraza, la protagonista será la casa que abraza la última muestra de 40 vitrales de Leonor "en un rescate absoluto de arte vítreo puramente decorativo", añadió Lucas. En un ambiente familiar, el público también podrá contemplar en cada uno de sus rincones, algunas de las creaciones de José y Leonor, revelando la trayectoria de dos de los máximos artistas locales.

Lucas Carrieri. El impulsor de la apertura de la casa (en la foto, la lado de un torso del periodo figurativo de su padre).



"Estoy decidido a llevar adelante este proyecto sin fines de lucro, pero espero contar con la participación y ayuda de instituciones interesadas. Podría así llegar a ser un evento único, de interés general. Un descubrir, amar y recordar nuestras riquezas, dejaría un documento importante en la memoria histórica de la ciudad, antes que todo desaparezca", lamentó el promotor, haciendo referencia a las transformaciones que está sufriendo la zona, con la demolición de algunas de las casas típicas y la instalación de grandes edificios, de acuerdo a lo que señaló. Mientras tanto, la casa se acondiciona para lucirse en todo su esplendor.

(creditos fotos Marcos Urisa)