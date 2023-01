Con más tiempo libre disponible, las vacaciones no solo resultan ideales para quedarse en la cama, chapotear en la pile, ver una serie o terminar ese libro que hace cuatro meses quedó marcado en la misma página, por citar algunos ejemplos.

También vienen muy bien para encarar alguna actividad artística y lúdica que con el trajín diario de trabajo, escuela y demás, en otro momento resulta imposible. Y no solo los niños tendrán opciones en medio de este verano sanjuanino, ya que también hay atractivas propuestas para jóvenes y adultos, y de lo más variadas. Tocar la guitarra, cantar, bailar, hacer teatro, dibujar y pintar son algunas de las actividades ya disponibles o a punto de comenzar, para las cuales no se requiere ninguna experiencia previa. Una forma entretenida y enriquecedora de transitar un tramo de esta calurosa estación del año, que no lleva mucho tiempo y trae grandes satisfacciones.



Si bien los niños son el blanco principal de las actividades -como las de la colonia artística de BM Estudio, en Albardón- hay opciones para todas las edades.

PARA AGENDAR



Taller recreativo y artístico. Para niños y niñas de 3 a 8 años. Juegos creativos, danzas variadas. Del 9 de enero al 3 de febrero; los lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 12.30 hs. $4.500 el mes completo y $1500 por semana. Instituto Cádiz (Av. España 1148 sur) Informes 2644045666.



Colonia artística. Los chicos realizan sublimación, cerámica, dibujo y pintura y cocina. Para niños y niñas de 6 a 10 años. De Lunes a Viernes en horario de 10 a 12. BM Estudio de Danzas (Sarmiento 2215, Albardón). Porfesores: Analía Russo, Coti's Bakery y Marianela Fiol. El precio es variable del acuerdo al taller. De sublimación más cerámica y pintura con todos los materiales, $7800 (durante la primera quincena de enero). Informes al 2644400301.



De juego en juego. Taller de juego libre para niños y niñas de 6 a 10 años, durante enero y febrero. Música, disfraces, creación de escenarios, juegos didácticos, pelotas, elementos para dibujar y pintar. Lunes, miércoles y viernes, de 9.30 a 12.30 hs. Espacio en Movimiento (Tucumán 132 N, Capital). Inscripción $2000, cuota mensual $7000 (descuento del 20% por hermano). Informes: Agu Giménez, 2644628766



Baile. Para niños de 3 y 4 años, Jardín de danza (martes y jueves a las 19 hs) y Ritmos urbanos minis (lunes y miércoles a las 19 hs). Precio de cada taller, $2000 por mes. Para adolescentes: ritmos urbanos, ritmos latinos, hip hop. Cuota mensual $1500. Instituto The Wolf Kids, de Érica Sánchez (Tucumán y Brasil). Informes al 2645054709



Taller de creatividad. Pintura, dibujo, técnicas mixtas, con orientación Waldorf. Para niños (7 a 11 años): miércoles de 18 a 20 hs. Jóvenes: martes de 18 a 20 hs. $5000 con materiales. Barrio ATSA 4 (Arturo Zorrilla y Madariaga, Manzana C, Casa 1, Rivadavia ) Informes al 2645075988 (solo whatsapp)

Canto, guitarra y más. Guitarra grupal para adolescentes, martes 19 hs o jueves 18 hs, comienza el 10 de enero. Canto grupal para niños y adolescentes, comienza el 11 de enero: de 7 a 10 años, los miércoles a las 18 hs; y de 11 a 15 años, miércoles a las 19 hs. Precio de cada taller $3000 por mes, más inscripción previa para reservar cupo de $3000 (hasta el 15 de enero, luego $3500). También puede abonar sólo la primera clase, $1500 sin inscripción, para probar (si desea continuar, se reconoce el importe).

Además: instrumentos (guitarra, percusión, ukelele, bajo, violín, piano, flauta dulce, fagot), danza urbana, iniciación musical, composición, lenguaje musical, producción musical, grupales e individuales, desde los tres años y adultos sin límite de edad. Todas las inscripciones son en enero. Consultas e inscripciones de 9 a 14 hs en Entre Fusas Educación Artística (Hipólito Yrigoyen 750 sur, Capital) Informes al 2644512513



Teatro. Durante enero y febrero, para jóvenes y adultos, sin experiencia. Taller de Teatro: inicio el 16 de enero, lunes de 21 a 23 hs. Taller de impro teatral: inicia el 18 de enero, miércoles de 21 a 23 hs. Taller de clown: inicio 19 de enero, jueves de 21 a 23 hs. Profesor Marcelo Villanueva Meyer. Cuota mensual, $3000. Sala chica del IOPPS (Pedro Echagüe 475 oeste). Informes al 2644438416



Movimiento contemporáneo. Para cualquier persona que quiera experimentar con la danza, sin límite de edad, con y sin experiencia. Desde el 10 al 26 de enero, martes y jueves de 11 a 12.30 hs. Guían Matías Tello y Lean Bustos. Espacio de creación Agitando el Nido (Instituto Ballerinas, Mendoza 1067 sur). Taller completo $3000, clase suelta $800. Consultas e inscripción por mensaje privado en IG @agitando_el_nido o por whatsapp al 1121893967.



Danzas árabes. Para principiantes. Enero: Derbake, danza con velo, fusión árabe-moderno, megance. Febrero: Taxim y baladi egipcio, gypsy fantasía, rumba egipcia, shaabi mahraganat. Todos los miércoles, de 18.30 a 20 hs. Escuela de danzas Amar Saba. Informes 2644452895



Taller de flamenco y folclore. Para principiantes. Flamenco intensivo, del 16 al 20 de enero, de 10 a 11 hs, a cargo de Cuky Maestro y Ale Minet. Costo $4000. Danzas folclóricas, comienza el 16 de enero, los lunes de 20 a 21 hs, costo $3000 por mes. Instituto Cádiz (Av. España 1148 sur) Informes 2644045666.



Taller de íconos. "Pintando a María, Madre de Dios'. Espacio de pintura y oración para jóvenes y adultos, nivel principiante (no necesita conocimientos previos de dibujo o pintura). La iconografía es un modo de pintar donde cada forma, color, gesto, tiene un significado.Técnica milenaria, temple al huevo con pigmentos. A cargo de Fernando Loré. Comienza el jueves 12 de enero, seis encuentros en total, martes y jueves de 18.30 a 20.30 hs. Costo del taller $15000, con materiales incluidos. Con inscripción previa al 2644594805 y cupos reducidos. Mendoza 360 norte.



Talleres varios de Hilar San Juan . Programa del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, gratuito y sin inscripción previa. Pintura Decorativa, con Viviana Fornés: lunes, martes y miércoles 8.30 hs. Diseño de indumentaria, Rosario Esquibel, Emma Romero y Laura Gallardo, jueves y viernes 8.30 hs. En la sede de Hilar San Juan, Paseo Oeste. Informes por whatsapp 2645053411. O bien a los teléfonos 4306078 - 4306059.