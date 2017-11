A las mujeres bonitas, se supone, le queda todo bien, por ese motivo las grandes marcas eligen a supermodelos para que sean el rostro de sus nuevos productos, una forma inteligente de asegurarse la atención del público; sin embargo, esta vez la “sabiduría popular” falló porque Silvina Lunase tomó una selfie y asustó a todo el mundo.

Cuando se hizo conocida, gracias a su participación en Gran Hermano, sorprendieron dos cosas de esa tímida rosarina que parecía irradiar luz: su lomazo y la sencillez con la que se movía frente a las cámaras, con una mezcla de sensualidad e inocencia que no parecía para nada calculada.

Luego, gracias a la popularidad obtenida en el reality show, Luna demostró que, como Karina Jelinek, ella sabía muy bien cada paso que daba, lo que le permitió, en base a su contundente físico, hacer una impresionante carrera que la llevó a trabajar con Gerardo Sofovich, ser portada de innumerables revistas masculinas y, finalmente, a convertirse en una de las participantes más exitosas del Bailando por un sueño.

Hoy, en medio de las interminables polémicas que siempre despierta el programa de Marcelo Tinelli, Luna decidió, tal vez para bajar el tono de las agresiones que muchas veces le dedican las personas a través de sus redes sociales, hacer algo simple: compartir una selfie con su nuevo maquillaje y lo sorprendente es que muchísimos cibernautas se asustaron con su aspecto y otros directamente la insultaron haciendo hincapié en... su axila:

ivipereyra: Q horrible y avejentada!

ucyyammila: Que avejentada esta!!!

laliianha_ok: QUE TE PASOOO!!!?????

dalila_kushnier: Que le pasó a la axila??

cerpaagustina: Que tiene en la axila? Que impresión!

ayelen84: Abuso de retoque fotográfico

rivroann: Que le paso? Esta arruinadisima

nanusalvo: Q impresión sus axilas, está muy fea! Igualmente, no me cae bn, 0 amor propio! Es la típica mina que dice- No seré feliz, pero tengo marido.

estherbrites: No me agrada ese color de pelo .

vissaniagustina: Parece mucho más vieja, arruinadisima".