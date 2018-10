La mañana del martes las redes sociales debatieron el video viral de una chica rubia que descargó una supuesta furia contra el parabrisas trasero de un auto 0km, bate de béisbol en mano. Y no se tardó mucho en llegar a la conclusión de que la protagonista de las imágenes era Sol Pérez (25).

Intrusos fue a buscar a la diosa a la casa, quien ante la cámara y entre risas se hizo cargo de ser la persona que rompió el vidrio trasero del vehículo blanco, sin patente y con un enorme moño rojo en su techo. “Soy yo, chicos, ja. ja. Pero no pasa nada, es un juego divertidísimo, ya van a ver. ¿Que de quién es el auto? No puedo decir nada, es un juego. Ya lo van a ver, no puedo decir nada”.

Luego, en Los Especialistas del Show, programa del que es panelista, agregó: "Vi que en algunos programas mostraron el video y me dejaban como una agresiva. Es un juego. Ya se van a enterar más, no puedo hablar mucho de eso. Es verdad que tal vez soy de gritar, reaccionaria, me bajo del auto y filmo al colectivero que me chocó, pero no le voy a pegar así a un auto. El tiempo me va a dar la razón, porque hay otros videos de este tipo y peores".