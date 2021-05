Que el arte es un trabajo y que el confinamiento estricto del fin de semana afecta aún más su ya difícil situación. Que son concientes de la preocupante realidad sanitaria, pero que necesitan trabajar, porque son uno de los sectores independientes más golpeados por la pandemia; y ya les cuesta o no pueden afrontar obligaciones que requieren erogación monetaria (sin contar lo demás que trae aparejado el no trabajar). Que pueden volver los espectáculos presenciales en salas, haciendo cumplir firmemente los protocolos. Que no dan más, especialmente los que viven de su arte y no tienen la posibilidad de "reinventarse'. En líneas generales, eso se desprende de la consulta planteada por DIARIO DE CUYO a artistas locales sobre cuánto los impacta la restricción estricta del fin de semana, que se suma a las ya implementadas. Y de cara a a esa realidad... ¿Qué opciones hay? ¿Son los shows a través de las redes, en vivo o grabados, una salida? ¿Habrá que acomodarse a los shows de lunes a viernes en bares y restaurantes? En general hay coincidencias respecto a estas variantes y la tendencia es negativa.



Los shows vía streaming son lindos, alegran las redes y corazones, pero no resultaron una solución en lo económico (varios los implementaron en Fase 1); y está claro que hay cosas que no se pagan con arte. Explican que implica bastante trabajo -salvo que se opte por uno "casero'- y que tampoco terminan de convencer al público, que no los compra. Pero además, hacen hincapié en que no siempre están dadas las condiciones técnicas para llevarlos a cabo, sea por la mala conectividad o porque no todos tienen acceso a la tecnología que se necesita.

"No todos los artistas contamos con los medios para llevarlos a cabo. Llevan mucha más producción que una presentación en vivo, sin mencionar que las transmisiones por video o streaming no reflejan la esencia de lo que hacemos', opina Fede Sosa, cantante y actor. Además, "es algo simbólico lo que ganamos', acota Carla Tello, cantante. "No ofrecen una alternativa económica en lo absoluto', adhiere su colega Santi Dávila. "La gente no quiere pagar por teatro virtual', aporta en base a su experiencia David Gardiol.

¿Plan B?. Dado que las salas permanecen cerradas por ahora ¿Podría avistarse como una solución la presencialidad en espacios gastronómicos, de lunes a viernes y bajo los protocolos que rigen? Aunque para algunos sí podría considerarse, para muchos no es posible. Por un lado porque no ven nada fácil cambiar el hábito de los sanjuaninos de entretenerse los fines de semana, por razones de trabajo y estudio. Y además porque no todos los rubros pueden adaptarse a esta modalidad, muy acotada.

"Los hábitos de consumo cultural están mas asociado al tiempo libre de las personas, que sucede los finde semana', sostiene Fabricio Montilla, músico y director teatral. "En San Juan es muy poca la gente que sale entre semana a cenar y a presenciar espectáculos, porque al día siguiente, hay que trabajar, o ir a estudiar', suma la cantante y humorista Patricia Vizcaíno. "No podemos hacer una presentación de una hora con 15 personas en escena en un restaurant, sea el día que sea', comenta Selene Flores Torres, que trabaja en teatro musical.

¿Entonces? Reapertura con protocolos estrictos y medidas de gobierno que ayuden a los más vulnerable saltan al tope de las propuestas de los artistas, que hacen malabares para sostenerse. En el medio, claro, hay matices y disidencias. Están quienes, no sin pesar, adhieren a las restricciones; los que sostienen que hay que buscarle la vuelta, los que rescatan las ayudas económicas oficiales y los que se aferran a la esperanza de que pasará y mientras tanto hay que aprovechar para producir o hacer lo que se pueda. Es que, en definitiva y como dicen, esta pandemia resultó en un mar furibundo donde navegan distintas embarcaciones, tan distintas como realidades hay.

ELLOS DICEN

Dany Love - Actor, transformista

Ya tuvimos la experiencia de trabajar vía streaming con la opción de cobrar una entrada o realizar shows a la gorra, no sirvió para recaudar una cantidad mínima. Nuestra forma de trabajo, y esto es desde que existe, ha sido siempre con público presencial. Al buscar la forma alternativa la magia se pierde y muy pocas personas terminan consumiéndolo. Ahora nos encontramos con que hay que acostumbrar a las personas a ir a lugares donde se brindan los shows, en horarios atípicos, donde al sanjuanino le cuesta lo diferente.



Ariel Mazza - Cantante

Lamentablemente para los artistas, estamos viviendo una situación sanitaria tremenda, donde nos tenemos que cuidar de sobremanera y nuestra actividad queda económicamente super afectada.

Virginia Luna - Bailarina, coreógrafa

Veo la posibilidad de un aislamiento intermitente como algo que nos va a perjudicar mucho más de lo que ya nos está afectando esta situación en general. La mayoría de los que nos dedicamos a esto, por desgracia, no podemos vivir solo de las funciones que hacemos (...) Estuvimos trabajando, se redujo la capacidad de espectadores en las salas, las obras se adaptaron a las nuevas medidas establecidas, se adoptaron todos los protocolos necesarios para cuidar a los espectadores y para cuidarnos nosotros mismos, el teatro es seguro y nosotros necesitamos trabajar.





Lean Bustos - Bailarín, coreógrafo

El frenar nuestra actividad presencial es durísimo tanto en clases como en la escena, para nuestra economía , para nuestra salud mental, para el entrenamiento de lxs alumnxs, pero entendemos que nos tenemos que cuidar en estos momentos tan inciertos. Espero fuertemente que las medidas sean justas y apropiadas para todxs los sectores e industrias, entendiendo que la danza también es una industria, no lo olvidemos, y da trabajo a muchísimas personas.



Pierina Ciallella - Cantante

Creo que todas las opciones son posibilidades (...) En una mirada micro: no hundirse es trabajar con el entorno inmediato y bajar expectativas. Estamos en pandemia... activar comunidad, aunque tengamos que cantar en las siestas en la plaza del barrio. A nivel macro: Leyes que apoyen y ofrezcan protección a todos los artistas que viven solamente de lo que hacen.





Leonardo Almazán - Titiritero

Toda esta situación nos perjudica mucho más de lo que se visibiliza. Sencillamente puedo decir que nuestro trabajo en estos momentos es casi nulo, es imposible seguir viviendo del arte en estos momentos. No podemos proyectar ideas porque sencillamente no son viables en este contexto (...) Necesitamos que se entienda que nuestro sector es el más perjudicado con estas medidas de aislamiento (...) Todas las medidas que nos ayuden a trabajar son bienvenidas, pero no van a ser nunca suficientes para sostener nuestro trabajo, puesto que nuestro público se ha reducido casi totalmente y no tenemos ingresos. Estamos en emergencia cultural a todo nivel.



Kbsonia - Cantante

Considero que esta decisión perjudicaría aún más nuestro trabajo como artistas, teniendo en cuenta que durante la semana el consumo de shows en vivo se ve reducido, y que los horarios de actuación también se complican, ya que son días laborales para los consumidores de arte y también para los mismos artistas que debemos recurrir a otros trabajos ya que nuestro ingreso ha sido golpeado muy fuerte este último tiempo. La virtualidad puede llegar a ser una opción, siempre que haya una colaboración de parte del público, pero nunca reemplazaría el vivo, llega un momento en que nos agota y no todos contamos con las condiciones para llevar a cabo una buena transmisión.



Willy Herrera - Músico

Cerrar los findes es un duro golpe para todas las partes involucradas. Streaming de shows no solucionan el problema, es algo más que se agrega para trabajar pero no es para todos. Si bien pasar shows a la semana puede ser una ventanita, el común de la gente consume arte solo los findes. AsÍ que si ya la capacidad de los lugares se ve reducida por protocolos, los días de semana directamente la gente no asiste a shows. Entiendo las medidas y la necesidad de mantener a flote el sistema de salud, eso está fuera de discusión. Somos simplemente un sector más, empobrecido por las circunstancias, que busca una solución para poder trabajar.



David Gardiol - Titiritero, actor

La virtualidad no es una opción que se puede monetizar en nuestro país. La gente no quiere pagar por teatro virtual. Es difícil cambiar los hábitos culturales, es muy poco probable que la gente se acostumbre rápidamente a ir a espectáculos durante la semana y y en horarios restringidos. La intermitencia podrías llegar a funcionar en el comercio, pero no creo que en los hechos culturales.



Cuky Maestro - Bailarina

Creo que existen dos realidades paralelas: una desde el sector salud; que es muy preocupante la situación epidemiología que existe actualmente; y otra muy real que los artistas que vivimos de actuaciones, shows y clases, se nos complica mucho el solventar los espacios y nuestros gastos fijos como alimentos, impuestos, etc. La virtualidad siempre será opción más fiable para continuar con nuestra labor. Sabemos muy bien que no es lo mismo que la presencialidad. Pero también hay que tener la otra parte desde gobierno, ya que nuestro país y nuestra provincia no están a la altura de mantener una vida virtual.



Santi Dávila - Músico

Mientras se pueda tocar no importa que sea fin de semana o día de semana. Que se siga como veníamos... siguiendo protocolos, tocando un poco más temprano, pero tocando. Quizás empezar a hacer shows al mediodía que sale más gente.