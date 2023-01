"Avatar: El camino del agua' acaba de sumar un nuevo récord. En este caso, de nominaciones de efectos visuales, al recibir catorce

en los premios de la Sociedad de Efectos Visuales de este año. De este modo la secuela de "Avatar" se convierte en la producción con más nominaciones de estos galardones y supera así el récord que logró la serie "The Mandalorian" en 2022 con once candidaturas de estos galardones que reconocen los efectos visuales de producciones de cine y televisión. La cinta competirá con filmes como "Jurassic World Dominion", la versión "live action" de Diney del clásico "Pinocchio", +Black Panther: Wakanda Forever+ y "The Batman", entre otros filmes.