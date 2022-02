Por Leonardo Muro

La vida de Avril Lavigne es intrincada y eso ayudará a entender por qué celebramos este regreso. La conocimos hace exactamente 20 años con su disco “Let Go” (2002) con hits tales como “Complicated”, “I’m With You” y “Sk8r Boi”, entre otras, sumándose al colectivo de artistas pop-punk surgido a mediados de los 90s con bandas como Green Day o Blink-182.

Lavigne continuó su carrera como la princesa maldita del punk y en 2006 contrajo matrimonio con Deryck Whibley, líder de Sum 41, y cuatro años después se divorciaron. En 2013 volvió a casarse, esta vez fue con el líder de Nickelback, Chad Kroeger; y luego de tres años llegó su segundo divorcio.

Estando casada con Kroeger contrajo Lyme, una enfermedad que transmiten algunas garrapatas y que de no ser tratada a tiempo puede provocar hasta la muerte. Ella no es la única celebridad en haberla contraído, también sufrieron (o sufren) Lyme Richard Gere, Justin Bieber, Thalia y Alec Baldwin, por poner solo algunos ejemplos. Avril quedó al cuidado de su madre porque Kroeger estaba de gira con Nickelback. La enfermedad de Lyme mantiene postrados a los pacientes, con dolores corporales, sin fuerzas y la permanente sensación de estar a punto de morir.

Cuando logró superar la enfermedad se puso manos a la obra. En 2019 publicó el disco íntimo “Head Above Water”, en el que hace referencia a lo que debió vivo con la enfermedad, y realizó una gira de la que parte de las ganancias de los conciertos fueron donadas para su fundación The Avril Lavigne Foundation, con la que apoya a las personas que sufren Lyme u otros tipos enfermedades graves. En 2020 y a raíz de la pandemia de COVID-19, su fundación se unió al Proyecto HOPE y publicó la canción “We Are Warriors”, cuyas regalías fueron destinadas a asistir a los trabajadores de la Salud que combatían al coronavirus en la primera línea de batalla.

Llegó 2022 y rebeldía regresó con “Love Sux” (El Amor Apesta), su séptimo álbum de estudio.

Habitualmente los discos de Avril Lavigne incluían rocks furiosos y también baladas, todo combinado en un mismo combo, ahora decidió dejar el tono intimista de lado, tiene solo dos canciones más tranquilas que el resto (Avalanche y Dare To Love Me) pero no llegan a ser los lentos que antes conocimos.

Quienes siguieron la carrera de la canadiense podrán guiarse si decimos que “Love Sux” es un disco más cercano a hits como “He Wasn't”, “Girlfriend” y “Sk8r Boi”, con alguna influencia de Blink-182, lo cual es lógico porque en esta ocasión Avril es producida por Travis Barker, baterista de la banda californiana, de hecho el disco fue publicado a través de DTA Records, la compañía discográfica de los Blink.

“Love Sux” cuenta con algunas colaboraciones como las de Machine Gun Kelly en “Bois Lie”, Blackbear rapeando en “Love It When You Hate Me” y Mark Hoppus en “All I Wanted”. No son tan efectivas como las canciones en las que ella es única intérprete pero la combinación de las voces juega un buen papel y logra balancear los sonidos vocales.

El disco es corto, está compuesto por doce canciones cortas (algo característico del punk), con condimentos pop y electrónicos, pop.

Algunos están decepcionados, otros están contentos con el regreso a sus orígenes, lo cierto es que si bien celebramos este nuevo lanzamiento, Avril Lavigne debería pensar en reinventarse. Avril es una mujer joven, al borde de los 40 y no pretendemos que se vuelva amargada y aburrida, pero no se puede ser adolescente toda la vida. Salvando las enormes diferencias, en Argentina tenemos a Airbag, una banda contemporánea a Lavigne integrada por los hermanos Sardelli. Los conocimos siendo adolescentes, fueron blanco de críticas y burlas del establishment del rock. La banda maduró, creció, tocaron con Guns N’ Roses, Bon Jovi, Muse, hicieron un concierto sinfónico en el Luna Park. En su carrera pasaron de ser unos pibes que era el hazmerreír de un sector importante del rock a músicos respetados en el ambiente, que lograron su lugar en festivales como Cosquín Rock. A Lavigne por el contrario la vemos volver al jumper, la imagen y la actitud de 2002. Está mal? No lo sé, seguramente no. La pregunta es: Cuánto tiempo más se puede sostener ese personaje? Cuánto tiempo más se puede seguir siendo la adolescente de hace 20 años?

“Love Sux” tiene varios momentos para destacar pero es en general un disco veloz, ágil, dinámico, urgente, rabioso y divertido. De ahora en más depende exclusivamente de Avril Lavigne no repetirse y convertirse un cliché de sí misma.