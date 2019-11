Axel realizó su primer show desde que fue denunciado por acoso sexual ante la Justicia de Catriel por una joven de Río Negro. Después de varias especulaciones sobre si se iba a presentar o no en la Fiesta Nacional de la Avicultura, el cantante subió al escenario alrededor de las 11 de la noche y se mostró muy emocionado y agradecido por poder realizar su show.

Su aparición fue sin presentación y se dirigió directamente al público para hablar por primera vez sobre la denuncia que lo involucra. “Esta noche es muy especial para mí, por muchísimas razones. Hoy les agradezco a todos y a todas desde lo más profundo de mi corazón, por permitirme ser parte de esta fiesta y por permitirme estar en su casa. Gracias por su esfuerzo y su confianza. Hoy los quiero invitar a que nada ni nadie nos robe la felicidad, la alegría, las ganas y los derechos de disfrutar de esta fiesta tan linda”, comenzó.

"Como ustedes bien saben, mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso. Estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz, y tenemos plena confianza en la justicia y en sus tiempos para que la verdad prevalezca. Y cuando sea así, sabremos que en la unión esta la fuerza, pero en la unión que busca la verdad y la justicia verdadera. Por esta noche les voy a estar eternamente agradecidos. Quedará en mi memoria por siempre. Gracias por su amor, por su presencia, por su entrega y su confianza. En mi corazón sé que esta noche en Crespo, Entre Ríos, voy a dar el concierto más importante en mis 20 años de carrera. Gracias por confiar y creer en mí y en mi música”, completó Axel para luego dar comienzo al show que se prolongó por más de una hora y media.

Horas antes a su presentación, una foto de Axel con su cara con un cartel que decía “abusador" comenzó a circular en redes sociales y grupos de whatsapp junto a un comunicado titulado “El municipio de Crespo legitima abusadores”. En este sentido, la agrupación Despertar Feminista Crespo dijo: “Repudiamos la participación de Axel Patricio Fernando Witteveen (Más conocido como “Axel”) como número principal en la 29ª Fiesta Nacional de la Avicultura”.

Durante el último tiempo Axel estuvo en el centro de la polémica por varias situaciones: primero, lo ocurrido con Tini Stoessel en un evento en Madrid cuando en una entrevista que brindaron juntos a La Peña de Morfi, el cantante abrazó a la estrella teen y, en las redes, muchos salieron a criticarlo duramente.

A los pocos días, el artista fue denunciado penalmente a mediados de octubre por una joven de Río Negro por haberla abusado sexualmente. Tras la difusión de la denuncia, se supo que hay al menos otras cinco mujeres que habrían sufrido abusos o acosos de su parte. La repercusión de la denuncia forzó a cancelar presentaciones del cantante en diversas localidades.

“Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Yo lo llamé a Axel y no me atendió. Él después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento”, dijo Patricia Sosa en declaraciones radiales. “Después le mandé un whatsapp y le puse: ‘¿Cómo estás?’, para que me diga a ver qué pasó porque yo no sabía nada. Y no me contestó”, agregó.