Gratuitas y abiertasson las clases que se dictan de lunes a viernes en el teatro, de las que participan estudiantes avanzados provenientes de distintos institutos.

Hasta el 8 de abril, de lunes a viernes, durante dos intensas horas por día, los aproximadamente 90 bailarines sanjuaninos que ya acudieron a la convocatoria del Teatro del Bicentenario perfeccionan su técnica clásica en el luminoso salón de ensayo del coliseo local, de la mano de Victoria Balanza, que fuera solista del ballet de Julio Bocca y principal del porteño Teatro San Martín. "Apoyen los talones", "Quinta, cierren quinta", "Ajusten el centro", "Hagan plié para poder subir", "Vamos, no sean mañosos".... arenga con vehemencia la maestra mientras camina entre los cuerpos danzantes, que va corrigiendo uno por uno, a todos por igual, no importa si son más o menos virtuosos.

Compenetrada con su rol, responde cada duda, explica cada detalle y revela claves para lograr que el paso o la combinación marcados resulten lo más limpios y parejos posibles. La idea que sustenta esta práctica -surgida de la propia Balanza y la directora artística Silvana Moreno- y que toma cuerpo por primera vez, es que todos los bailarines sanjuaninos tengan la posibilidad de sumar entrenamiento al que realizan habitualmente en sus respectivas academias, y también irlos nivelando y preparando para las audiciones que vendrán, especialmente la que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de abril. Será ésta la que encabezará nada menos que el internacionalmente reconocido coreógrafo Mauricio Wainrot (con quien Balanza ha trabajado durante años, mientras él dirigió el Ballet Contemporáneo del San Martín), quien montará en San Juan con artistas locales e invitados, su emblemática obra El Mesías, que ya ha realizado con distintas compañías en diferentes países.

Exquisita pieza de estilo neoclásico con música de Händel, requiere bailarines solventes. Es por eso que entre los requisitos solicitados para tomar estas clases (hombres y mujeres mayores de 14 años), figuran sólida técnica clásica y contemporánea; y experiencia escénica.



Si bien es una posibilidad que no todos los que toman las clases se vayan a presentar a esta audición; y también que no todos los que se presenten quedarán elegidos; lo cierto es que es un "training" que -aunque lejos de las 8 horas diarias que practica un profesional- siempre viene bien y ayuda al crecimiento. Una muy buena oportunidad para los estudiantes, que en paralelo colabora con este plan de generar un semillero variado y calificado para cuando las producciones propias requieran talento local.



Sin pausa desde que entran hasta que salen; y con la técnica como blanco; en la clase se respira un clima de exigencia pero distendido a la vez. Después del tránsito obligado por la barra, Balanza marcó distintas secuencias en el centro. Una de ellas requería velocidad y precisión en las piernas; y los alumnos tenían unos minutos para "sacarla" antes de empezar a pasar por grupos. "Patita de chancho", dijo uno de los practicantes mostrando cómo le salía el paso. "¿Tienen alguna duda?", preguntó la maestra. "No, no, lo mío es motriz", agregó otro, mofándose de sí mismo y entre las risas de su grupo. Listo, todos en posición, la música empieza a fluir y los cuerpos a seguirla, marcados muy de cerca por la profe, que no les pierde pisada.



"Lo importante es que no hagan la clase por hacerla, que sean concientes de sus fortalezas y de sus debilidades, para poder trabajar en eso. Que vengan con un objetivo, para así irnos superando", alienta Victoria concluida la jornada, de la que formaron parte caras conocidas y otras nuevas.



"Rescato de todos ellos las ganas de trabajar, de mejorar, de crecer; la atención y el respeto; y la voluntad de intentar reproducir lo que se les pide, algo que no siempre es fácil", comentó a DIARIO DE CUYO Balanza, quien está segura de que -se presenten o no, queden o no- "nunca será una pérdida de tiempo para nadie, siempre es enriquecimiento. Y la oportunidad la tienen que tener todos".





El dato

Hasta el 22 de marzo pueden inscribirse para la Preparación en Técnica Clásica. Info: [email protected] o en el teatro.

Victoria Balanza es la maestra a cargo. Comprometida con la preparación de los bailarines, está atenta a cada detalle.

Fotos : Mariano Arias