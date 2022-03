Un grupo de jóvenes violó a una mujer en el interior de un auto, que estaba estacionado en la calle Serrano al 1300, en el barrio porteño de Palermo.

Este lunes, en Crónica TV, el periodista Flavio Azzaro opinó sobre el hecho y generó un fuerte revuelo sobre el tema porque muchos consideraron que fue una defensa.

"Me parece irrelevante si la chica consumió o no. Es violación y punto. No hay que ni debatirlo ese tema", expresó su compañero, Gustavo Chapur.

Enseguida, Flavio Azzaro lo cruzó y exclamó: "Pero si vos quisiste drogarte...".

"Eso no habilita que te viole un grupo de bestias", retrucó Chapur.

"Lo que te estoy preguntando es... no en este caso, pero le puede pasar a alguien, que una persona en un momento quiere algo y después se arrepienta de ese algo, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que esa chica quiso tener sexo con alguno de ellos...", manifestó Azzaro.

Después de escuchar a su colega, Chapur le explicó que estaba equivocado en su punto de vista. "No estaba en capacidad de dar su consentimiento", sentenció.

En ese contexto, Dario Barassi publicó un durísimo mensaje en el que dio a conocer su opinión sobre el periodista, sin nombrarlo. "Hay gente q no debería estar en los medios. De verdad. X ahí yo soy uno de ellos para algunos, xq le puedo caer para el orto y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas. Criterio", publicó.

Hay gente q no debería estar en los medios. De verdad. X ahí yo soy uno de ellos para algunos, xq le puedo caer para el orto y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas.

Criterio — dario barassi (@dariobarassi) March 2, 2022

El twitt no tardó en viralizarse y sus seguidores colmaron de elogios al sanjuanino.

Barassi? Anti-Azzaro, como toda persona de bien. https://t.co/WMftZq6eUr — doinel (@doinel94) March 2, 2022