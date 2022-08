A comienzos de semana, Barbie Vélez anunció que está embarazada. Ahora confirmó que junto a su esposo, Lucas Rodríguez, esperan un varón.

Al aire de LAM (América), la hija de Nazarena Vélez contó que está muy sensibilizada y feliz. Al ser consultada sobre el sexo del bebé dijo que ella pensó que iba a ser nena, pero que será varón.

Sobre los nombres explicó que tiene cuatro posibles. “El que más le gusta a Luqui, que a mí me gusta mucho, es Salvador. Después está Bautista, que a mí me gusta mucho pero a Luqui no tanto. Está Baltazar que está en medio de los dos”.

Sin embargo, advirtió que piensa tener uno más y que si es nena le pondrá Mía.