Hace tan solo una semana, Barby Franco sorprendía a todos los televidentes al revelar que se encontraba esperando a su primer bebé junto a Fernando Burlando, en medio de la emisión de La noche del domingo. Sin embargo, la emoción parece haberle jugado en contra, ya que la celebridad terminó contandole al conductor que ya sabía el sexo del bebé.

Al momento de ser presentada por Mariano Iúdica, la modelo volvió a hablar sobre su primer embarazo con el abogado. “¿Cómo estás? ¿A ver cómo está eso? ¡Uy, de una semana a la otra!”, exclamó el conductor mientras hacía referencia a la inminente pancita de embarazada.

Pero, sin percatarse, terminó dando detalles acerca de su primogénito: “Está prendida, prendido fuego, prendida fuego… No sabemos qué es todavía”. Barby Franco intentó solventar la metida de pata que había hecho, pero ya todos se habían enterado que sabía si se encontraba esperando una nena o un nene.

Rápidamente, el conductor del ciclo de América TV se dio cuenta de lo que intentaba hacer y no se lo dejó pasar por alto. “No, ya sabés, ya sabés. Ya se te escapó. Se te acaba de escapar recién”, le dijo Mariano Iúdica, entre risas, a su compañera.

Al ver que no había podido evitar que se olvidaran su metida de pata, Barby Franco no tuvo más remedio que explicar que sus intenciones no eran dar a conocer el sexo del bebé que esperaba junto a Fernando Burlando hasta la próxima semana, pero la emoción la invadió. “¡Qué boluda! Bueno, sí, está a full. No me quiero pisar más sola porque la semana que viene lo vamos a anunciar juntos”, comentó, avergonzada por la situación.

Tratando de dejar atrás la situación, la pareja del letrado aprovechó a mandarle un saludo a su suegra, quien se encuentra actualmente internada en una clínica de La Plata. Y, además, le agradeció a todas las personas que se iba encontrando en la calle, ya que la estan mimando mucho desde que dio a conocer su embarazo.