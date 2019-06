La salud de la querida Beatriz Salomón tuvo una recaída en el tratamiento que lleva adelante contra el cáncer. Se encuentra nuevamente internada en el Hospital Fernández, a donde fue trasladada por fuertísimos dolores abdominales, por lo cual está sedada en forma casi permanente con morfina. La actriz y ex vedette atravesó 12 sesiones de quimioterapia, tras las que experimentó una mejoría que le permitió estar presente en el cumpleaños número 18 de su hija y luego asistir al programa de Mirtha Legrand. Luego continuó su rehabilitación ambulatoria en su casa, pero lamentablemente en los últimos días su estado se complicó.

En principio Salomón -según informó su entorno a Teleshow– se dirigió al centro de salud pública a hacerse una extracción de sangre, pero decidieron dejarla internada por los dolores que estaba sufriendo. Le ordenaron entonces quedarse allí para realizarle una serie de estudios que llevarán varios días, mientras continúa recibiendo las visitas de sus amigas más íntimas, sus hermanos, sus hijas y el resto de sus allegados.

"La estoy luchando. Perdí toda mi cabellera y la masa muscular", fue la primera declaración pública de Beatriz admitiendo públicamente la lucha contra una enfermedad tan cruenta e invasiva. Acompañar a sus hijas en sus cumpleaños y lograr un reencuentro familiar con su ex pareja, el cirujano Alberto Ferriols, fueron circunstancias que le dieron entereza en tiempos tan difíciles. Su lucha y su temple, pese a la cantidad de sucesos complicados que atravesó en su vida personal, han sido un ejemplo.

La actriz estuvo en el programa de Mirtha Legrand y allí pudo hablar en detalle de su situación y su enfermedad, a la vez que aclaró que su visita al programa fue la primera salida pública que realizó desde que le diagnosticaron cáncer de colon. Durante la emisión del ciclo, la reconocida ex vedette contó muy emocionada cómo lleva su lucha contra la enfermedad. Al ser consultada por Mirtha sobre el cambio que significó en su vida, Salomón contó: "Fue tremendo, pero me agarré mucho de mis hijas. Son lo más importante y esa es la única manera de salir adelante. Fue difícil cuando me lo dijeron. Ese día los médicos me dijeron: 'Usted tiene esto' y yo tuve que contarles a mis hijas. Se lo dije a la más grande primero y me dijo: 'Ay, mamá, no me dejes sola'", relató, conmocionada y con lágrimas en los ojos.