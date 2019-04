Beatriz Salomón estuvo en La noche de Mirtha y habló de su dura lucha contra un cáncer de colon. “Es mi primera salida pública. Estoy mejor, ha sido un año terrible. Esta enfermedad es muy cruenta, pero me salieron bien los últimos análisis de sangre”, contó.

A la vez, reveló que "fue difícil cuando tuve que decírselo a mis hijas. La más grande me dijo: 'Mamá, no me dejes sola'".

Mientras que, cuando la conductora le preguntó cómo era su alimentación, la sanjuanina confió: “Hace una semana que como de todo. Bajé 10 kilos, perdí toda la masa muscular. También perdí mi melena, esta es una peluca que me hizo mi coiffeur”.

Luego, como ya había contado a DIARIO DE CUYO en una entrevista, reveló que a raíz de su enfermedad se produjo un acercamiento con su expareja, Alberto Ferriols.

Por otra parte, criticó duramente a la Asociación Argentina de actores: "Estuve 40 años aportando y no me ayudaron. Saqué la tarjetita de Anses, ellos me ayudaron para internarme, con los remedios, para poder estar bien".