Luego de un convenio entre el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia y la Fundación Instituto Alemán, en San Juan comenzarán los preparativos para conmemorar el 16 de diciembre los 250 años del natalicio de Ludwing van Beethoven. La primera de las actividades en su honor es el lanzamiento de "Beethoven danza en escena" una convocatoria del Teatro del Bicentenario a bailarines de cualquier género, incluso los ritmos urbanos, que quiera demostrar que puede crear una coreografía e interpretarla usando la música del genial compositor alemán. Los elegidos protagonizarán un montaje escenotécnico que será difundido por redes sociales y sitios de las entidades organizadoras. "Queremos promover, fomentar y difundir la gran obra de Beethoven" dijo a DIARIO DE CUYO Silvana Moreno, directora del Teatro del Bicentenario.



El llamado -cuyas bases estarán disponibles en el sitio web del teatro- está destinado a intérpretes de 16 a 35 años, en dos categorías, y el principal requisito es usar algunas de las piezas del repertorio original de Beethoven. Podrán participar sólo dúos o tríos, debido a los protocolos de distanciamiento social vigentes por prevención de coronavirus.



Un comité de selección que formará el TB, elegirá las nueve piezas de la categoría "Adolescentes" serán tres solos y dos dúos o tríos, y en el caso de la categoría "Jóvenes", dos solos y dos de dúo/trío. Los elegidos tendrán un premio estímulo que aportará la Fundación del Instituto Alemán y tendrán la posibilidad de grabar su coreografía, además de atravesar una instancia de acompañamiento y trabajo de una semana con un coreógrafo aportado por el TB para consultas y pulir la obra antes de la filmación de la puesta, que será difundida en video de manera virtual.



"Lo que estamos buscando es no circunscribirnos a un estilo o forma de moverse. Es decir, lo que buscamos son jóvenes talentos que se animen a presentar una propuesta coreográfica que use la música original de Beethoven en una puesta coreográfica independiente del estilo, si es contemporáneo, clásico, ritmos urbanos, flamenco o tango. Es decir, la idea es que fomentar la creatividad y ese proceso creativo de estos jóvenes talentos a partir de la música de Beethoven. También atendiendo que hay un doble rol, es el intérprete creador, la idea es que son ellos mismos quienes generan su propia coreografía y la ejecutan. Es coreografía original y eso está previsto en las bases" explicó Moreno, quien adelantó que además de este programa, tienen una serie de iniciativas que están desarrollando pensando en el próximo mes que es el aniversario del TB y en continuar con los homenajes a Beethoven. De hecho en la temporada 2020 del coloso había una función para interpretar la Novena Sinfonía. "Estamos trabajando en ciertas iniciativas que engloban estas dos conmemoraciones, que irán a través de redes y estamos pensando algunas posibilidades que tienen que ver con el uso de los espacios abiertos, que son bastante más seguros en términos de protocolo. Pero eso no está confirmado aún", sostuvo. En el mismo sentido, la secretaria de Cultura, Virginia Agote, confirmó que en otros espacios culturales que dependen de su área habrá actividades relativas al aniversario del famoso compositor, aunque no precisó cuáles.