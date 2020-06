El resultado del hisopado que se realizaron Belén Francese, pachu Peña y Miguel Ángel Cherutti dio positivo. Hasta el momento, tres de los famosos que estuvieron invitados el viernes 12 de junio a El Precio Justo tienen coronavirus. Se espera el resultado de otros artistas que participaron del programa que conduce Lizy Tagliani, que también tiene COVID-19.

“Por momentos me dolía muchísimo la cabeza. Era un dolor horrible, pero pensé que era migraña. Ahora entiendo que era uno de los síntomas”, dijo Francese en diálogo con Teleshow minutos después de haberse enterado la noticia. “Todavía estoy en shock”, agregó quien está monitoreada de manera permanente por una médica que puso Telefe a su disposición.

A pesar de la fuerte jaqueca, la principal preocupación de la actriz es que ese mismo día, luego de su participación en el ciclo de Lizy, fue a la casa de su madre, a quien está asistiendo por integrar el grupo de personas de riesgo por tener más de 60 años. “Recen por ella”, pidió y aseguró que en las próximas horas se realizará un hisopado. “Mi mamá también está preocupada por mí. Lógica preocupación y angustia de una madre”.

Por su parte, indicó que deberá cumplir con el aislamiento en su casa. Es por eso que, lógicamente, dejará de asistir a su madre, y se encargarán sus hermanos. “Ellos viven mucho más lejos, pero nos organizamos”.

“Yo también estoy angustiada. A nadie le gusta enfermarse, y más de algo que uno no conoce. No sabés si tomar una aspirina, cómo seguir. Agradezco a la médica que puso Telefe, porque me da contención”, agregó Francese.

Belén, además, confirmó que a su futuro marido, Fabián Lencinas, también le dio positivo. El empresario vive en Mendoza, pero está pasando la cuarentena junto a la actriz desde marzo, días antes de que se dictara el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Por otro lado, Francese manifestó que desde que comenzó a circular la noticia, sus vecinos le hacen “bullying”. Aseguró que en su edificio no permiten que el delivery se acerque hasta su departamento, ya que tanto ella como su pareja no pueden trasladarse por el edificio. “No te suben las cosas. Te lo dejan y se escapan corriendo como si fueras un monstruo. Es un horror. Esto saca lo peor de la gente”.

Miguel Ángel Cherutti, que también dio positivo en coronavirus, es asintomático. El humorista contó a Teleshow que se encuentra aislado en su propia casa desde hace casi una semana. De un lado, están su mujer Fabiola y su hijo Santino, mientras que él ocupa otro ambiente, alejado de su familia evitando cualquier posible contagio. “Ellos no tuvieron ningún síntoma”, aclaró quien estuvo grabando su participación el sábado 13 de junio, y el lunes se vio el programa.

“Me hicieron el hisopado el sábado y esta mañana me dieron el resultado. Es un garrón. Te shockea un poco, lógico. Al principio te preocupás, pero ahora trato de ser positivo y llevarle tranquillidad a mis seres queridos, a mi familia, a mis amigos. Estoy bien”, continuó el actor.

Y agregó que desde que participó del programa de Lizy Tagliani hasta hoy, no presentó fiebre, dolor de garganta, ni malestar. “Como pasaron 11 días desde que fui, estoy más tranquilo. Dio positivo, pero nunca sentí nada”.

“Hace tres meses que me venía cuidando mucho. Más allá de este episodio, siempre estuve en mi casa”, concluyó Miguel Ángel Cherutti.

Pachu Peña también participó del ciclo de Telefe, también dio positivo y es por eso que está aislado de su familia en una habitación de su casa desde hace 12 días. “No tengo síntomas, quizás apenas un pequeño resfrío, pero me siento bien”, indicó a Teleshow y aseguró que se realizó ayer (martes) el hisopado.

Diego Moranzoni también había estado como invitado en el ciclo de Lizy y al enterarse de los primeros casos positivos (que fueron en el equipo de producción) decidió hacerse un hisopado por voluntad propia. El resultado fue negativo.

“Cuando te lo meten en la nariz, sentís que el hisopo entra hasta el ojo más o menos. Es incómodo, sí, pero nada grave. Es más la impresión que te genera que otra cosa. Además, fue rápido y me trataron muy bien. Quiero bajarle el precio al miedo”, indicó el conductor a Teleshow sobre el hisopado.

Cabe destacar que Melina Pitra, Magui Bravi y Franco Torchia, quienes estuvieron en El Precio Justo entre el viernes 12 y el sábado 13, ya se hicieron el hisopado y les dio negativo.

Por otro lado, quedan a la espera del resultado Gustavo Conti, Florencia Otero, Gabo Usandivaras, Pachu Peña y Nai Awada.