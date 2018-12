Es una verdadera "It girl". Su belleza y estilo le han permitido convertirse en la figura de importantes marcas de cosméticos e indumentaria y en consecuencia ganar millones. Es que Kendall Jenner, con tan sólo 23 años, encabeza la lista de las 10 modelos mejor pagas del 2018 según la revista Forbes por haber recaudado 22.5 millones de dólares.



Apareció en televisión a los 11, cuando comenzó el reality de su familia, Keeping Up With the Kardashians, pero a medida que fue creciendo buscó forjar su propia carrera como modelo y aparecer lo menos posible en el programa.



Gracias a los consejos de sus hermanas mayores, Kendall es una experta de belleza. "Luce lo más natural que puedas" es una de las máximas de la modelo, que hace tiempo cambió la paleta de colores de su maquillaje por tonos tierra. Pero el verdadero secreto es el tiempo que invierte en mantener limpia la piel de su rostro (usando un arsenal de productos) y nunca olvida colocarse protector solar. En cuanto a su pelo, su secreto es dormir con el pelo húmedo, así logra compensar su falta de volumen.



Además de una dieta equilibrada, es constante con sus ejercicios, incluida una rutina de 11 minutos, diseñada especialmente para ella.



Bella, popular y millonaria, un combo efectivo que sumado a su juventud, es lógico pensar que se seguirá hablando de ella mucho tiempo más.

Looks

Siempre con la cabellera castaño oscuro, hace mínimos cambios en el look. Suele variar el maquillaje y el rojo es el color preferido para sus labios.