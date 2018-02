Benito Cerati hizo ruido en las redes sociales con sus declaraciones. Habló de feminismo, dejó en claro su apoyo al movimiento y también se refirió a su sexualidad. "Lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías", comenzó escribiendo.

"Soy feminista. Soy gay y soy feliz. No se preocupen, la heterosexualidad es solo una frase, están confundidos, ya se les pasará. Me parece nefasto que a mí se me exija dar un ejemplo de cómo ser si, en principio, jamás me preguntaron si quería ser figura pública. Fuck off. Sigo nadando contra la mierda pero ahora en vez de bote tengo un puto crucero deluxe", continuó.

Al darse cuenta del revuelo que generó, pidió que le presten atención a las mujeres que se están manifestando: "Me informan que hay notas sobre mis tuits y estoy saliendo en programas. Me parece súper que se hable de igualdad de derechos en todo aspecto. En el caso del feminismo, las que realmente tienen el lugar son las mujeres. Vengo a acompañar a ayudar. No a ser 'el hombre que abandera el feminismo'. Eso sería contradictorio. Esto es sobre ellas y sus derechos. Escúchenlas a ellas".

"No estoy confesando nada. Quién soy lo expreso hace años, evolucionando, sí. Pero no estoy confesando nada. Ser como soy no es un pecado ni está mal. Basta de usar la palabra confesión con la sexualidad", concluyó.