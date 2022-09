Por Leonardo Muro

William Broad nació en el seno de una familia británica de clase media que inspirado por los Sex Pistols emprende su carrera musical en 1976 como guitarrista de la banda punk Chelsea. El proyecto duró poco tiempo y ese mismo año decide formar otra banda, allí Billy Idol deja de lado la guitarra para tomar el micrófono, el nuevo grupo llamado Generation X duró cinco años y dos álbumes, “Generation X” (1978) y “Valley Of The Dolls” (1979).

En 1981 la banda se disuelve, Idol cruza el charco y se instala en New York comienza a trabajar con el guitarrista Steve Stevens y emprende su carrera solista. Después vino lo conocido, años de furia y hits de la mano de clásicos como “Dancing With Myself”, “Hot In The City”, “White Wedding”, “Rebel Yell”, “Eyes Without A Face”, “Cradle Of Love” y entre otros tantos éxitos habían covers como el clásico de The Doors “L.A. Woman” y “Mony Mony” la canción de Tommy James & The Shondells (1968) que formaba parte de la historia de Idol porque era la canción que sonaba en el momento de su debut sexual.

Buena parte de la segunda mitad de los 80s hubo mucho compilado y disco de remezclas. En 1993 con la publicación de “Cyberpunk” comienza su camino barranca abajo. Si bien tuvo algunos highlights como la canción “Speed” (1994) en la banda sonora de la película del mismo nombre y su cameo en el film “The Wedding Singer” (1998), no parecía haber mucho futuro en la carrera del artista. A eso se sumó que en 2001 lanza por vez mil un compilado, “Greatest Hits” incluía un olvidable cover del clásico de Simple Minds “Don’t You (Forget About Me)”, haciendo oídos sordos a esa máxima que dice “Si no vas a mejorar la canción original no lo hagas”, lo hizo.

Tras 12 años sin entrar al estudio para grabar un álbum completo, en 2005 llega “Devil’s Playground”, en 2014 reafirma su regreso con “Kings & Queens Of The Underground” y en 2020 graba “Night Crawling” junto a Miley Cyrus.

Consciente de que su público está acostumbrado discos de larga duración, Idol sabe muy bien que hoy el público busca canciones puntuales en las distintas plataformas digitales, y que después el algoritmo haga su trabajo. Por este motivo decidió cumplir con ambas cosas, lanzar buenas canciones pero en dosis de 4 pistas. En 2021 entregó el EP “The Roadside” y ahora desembarca con “The Cage”, un regreso a esas grandes canciones que nos hacían sacudir la cabeza en los 80s. Este EP, al igual que su predecesor, sale a través de Dark Horse Records, la discográfica creada por el beatle George Harrison en 1974 y ahora comandada por su hijo Dhani.

Este extended play arranca con “Cage”, el deseo de no volver al aislamiento y lo que se debió atravesar en ese intertanto. En “Running From The Ghost”, analiza sus propios demonios: “Estoy huyendo del fantasma, el fantasma dentro de mí, pesado en mi mente. Todavía lucho contra él mientras duermo, lo veo todo el tiempo. El Jekyll para mi Hyde en todos y cada uno de los caminos. No importa a dónde vaya estaré huyendo del fantasma”.

La segunda mitad arranca con el ágil y autorreferencial “Rebel Like You” y finaliza con “Miss Nobody” y un groove que permite la posibilidad de tener remezclas que suenen en las pistas de baile.

La sensación que queda luego de escuchar “The Cage” es “quiero más, quiero más, quiero más”. Idol dosifica en 4 tracks dejando sedienta a su audiencia y a sabiendas de lo que iba a provocar, este viejo lobo de mar debe estar frotándose las manos.

Billy Idol está de regreso, en buena forma, con buenas canciones, con los riffs y solos de Steve Stevens tan típicos y fundamentales en el sonido Idol, dando conciertos alrededor de todo el mundo. Nada mal para un abuelo de casi 67 y con 46 años de trayectoria.