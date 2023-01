Un pedido se repetía desde hace meses entre los fanáticos de Bizarrap: todos querían que el artista hiciera una colaboración con Shakira. Ese deseo se materializó en la Music Sessions #53, que superó las expectativas y encabezó las tendencias a nivel mundial.

La canción está compuesta de frases ingeniosas donde la colombiana destroza a su expareja Gerard Piqué y Clara Chía Marti, la joven de 23 años con la que le fue infiel. Y, más allá de una letra incendiaria, desde lo musical, también es un hit absoluto.

“Esta loba no es para novatos. Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú″, dice una parte de una estrofa que resume el espíritu del tema y que no caben dudas es un palo para el exfutbolista del Barcelona.

En menos de una hora, el video superó los 3 millones de visitas en YouTube y generó más de 100 mil comentarios. Según la opinión de los usuarios, este lanzamiento humilla a Gerard Piqué y es la venganza perfecta de Shakira.

Las frases más fuertes del nuevo hit:

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”

“Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”

“A ti te queda grande y por eso estás con una igualita a que tú”

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-Pique”

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

“Tiene nombre de persona buena. Claramente, no es como suena”

“Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”

“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”