Yanina Latorre suele bromear con fotos a las que ella considera "marginales". Esta vez, la apuntada de la mediática panelista fue Sol Pérez, quien subió una imagen agradeciendo un canje de unos sándwich de miga. "Amo el agradecimiento del sándwich de miga tostado. Foto Marginal", escribió en su cuenta de Twitter la panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece a las 10.30) riéndose de la rubia. Pero la respuesta de la imponente "chica del clima" no se hizo esperar, lo que derivó en un viralizado cruce tuitero.

Agradezco a la casa que todas las noches nos da comida, que con todo el esfuerzo nos preparan cosas riquísimas. Hay que ser agradecido y a la gente un posteo los ayuda un montón. Ojalá no vivas de la apariencia, a mi me chupa un huevo lo “marginal” https://t.co/vfuEaN9cup — Maria Sol Perez (@SolPerez) 23 de febrero de 2018

A través de Twitter, con el hashtag (#fotomarginal), la mujer del futbolista Diego Latorre suele remarcar algunas imágenes a las que ella apunta como "berreta". De este modo, la panelista agregó a su larga lista de imágenes "marginales" la imagen de Sol Pérez agradeciendo a una casa de comidas por sus sándwich de miga. Algo que enfureció a la rubia.

#lamlook #jueves @veronicafarmoda Una publicación compartida de Yani Latorre (@yanilatorre) el Feb 22, 2018 at 7:59 PST

Al instante, la ex participante de Bailando por un sueño y protagonista de la obra La isla encantada le envió a Latorre una dura respuesta.

"Agradezco a la casa que todas las noches nos da comida, que con todo el esfuerzo nos preparan cosas riquísimas. Hay que ser agradecido y a la gente un posteo los ayuda un montón. Ojalá no vivas de la apariencia, a mí me chupa un huevo lo 'marginal'", sentenció Sol Pérez en un posteo que cosechó casi 1.500 retuits y 20.000 "me gusta" y algunos insultos hacia la panelista.

Es habitual esta metodología de burla de Yanina Latorre. Para matar el tiempo, mantener "informados" a sus seguidores de Twitter y reírse un poco de la actualidad de los famosos, la mujer del ex futbolista devenido en periodista deportivo tiene como pasatiempo predilecto en las redes sociales burlarse de algunas famosas.

Esta vez fue contra Sol Pérez, pero hace unos días, la panelista apuntó contra la modelo Alejandra Maglietti y su novio, el futbolista Jonás Gutiérrez, a quienes trató de "los Beckham marginales" y los menospreció con una grosera frase.

Sucede que en una nota en la revista Caras, la pareja decía "Arrancamos el año buscando el bebé". Lo que Yanina compartió en Twitter traduciéndolo en lenguaje barriobajero: "Los Beckham marginales arrancaron el año garchando".

A partir de allí, decenas de usuarios de Twitter le recordaron a Yanina las infidelidades de su esposo, Diego Latorre, con Natacha Jaitt.

Pero la rubia modelo y también panelista no soportó el destrato y le contestó a su colega por el mismo medio. "Lo mejor de que me critiques es leer los comentarios que te pone la gente. No tienen desperdicio, léelos que te vas a cagar de risa!", le respondió con ironía Maglietti a Latorre.

Yanina Latorre contra todos. Y todas.