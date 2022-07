Por Leonardo Muro

Los discos con material nuevo de Chicago no son moneda corriente, si quitamos sus discos de Navidad, en vivo y grandes éxitos, este su cuarto álbum en 16 años, pasaron 8 desde el anterior. Con 55 años de carrera y tan solo 3 de sus 6 miembros fundadores, la banda siguen en actividad y mucho mejor que eso es que continúan vivos la llama y el toque de Chicago.

“Born For This Moment”, también conocido como “Chicago XXXVIII”, captura el verdadero corazón de la banda en toda su dimensión. Desde el swing del primer corte, “If This Is Goodbye”, hasta los lazos de “For The Love”, el romanticismo de “If This Isn't Love” y la llama sensual de “Firecracker”, queda claro que la naturaleza de la banda está realmente viva en esta producción que concentra la fortaleza compositiva e interpretación de Chicago.

El sencillo principal, “If This Is Goodbye”, muestra que las habilidades multifacéticas de la banda siguen allí. Como dice el miembro original trompetista y compositor Lee Loughnane: " Una de las principales razones por las que este álbum funciona tan bien es que cuando lo ponés, escuchás algo que no esperabas e inmediatamente te atrae musical y emocionalmente”. Esto es algo que se refleja en todas las canciones de “Born For This Moment”, que se suman al legado de Chicago.

“Cuando la gente escuche este disco, puede que les sorprenda en muchos niveles”, sostiene el cantante Neil Donell, quien ingresó en 2018 en reemplazo de los anteriores frontmen Peter Cetera, Jason Scheff y Jeff Coffey.

A lo largo de los años Chicago cambió, evolucionó, pero el corazón y el alma de la banda en la voz y composición de Robert Lamm, junto a los arreglos de Jimmy Pankow y Lee Loughnane. El trabajo de los tres miembros originales continúa definiendo el sonido de Chicago, y hace que la banda se mantenga intacta, vibrante y fuerte.

Abre el disco la canción que le da nombre, “Born For This Moment”, una pista de amor con aire latino y una exuberante variedad de bronces. Donell y Lamm intercambian voces en el primer sencillo, “If This Is Goodbye”. “Someone Need Me The Most” cuenta con un invitado de lujo, el ex cantante de Toto, Bobby Kimball, muchos recordarán su voz en hits como “Hold The Line” (1978) o el estribillo de “Africa” (1982). “Someone Need Me The Most” pide a gritos la voz de Peter Cetera, aquella vos que Cetera solía tener cuando tenía voz. De hecho es una canción que traquilamente podría haber formado parte de “Chicago 16” (1982) a continuación del clásico “Hard To Say I’m Sorry”, ya sea cerrando el Lado A o abriendo el B, en cualquiera de las dos ubicaciones habría calzado a la perfección.

El cantante Neil Donell incluye una canción de su autoría, se trata de “Safe Harbors”, una reflexión acerca de las esperanzas y los sueños que los padres depositan en sus hijos. La canción combina cuerdas folk con los arreglos de los metales característicos de Chicago.

Pankow aporta la dulce y sensiblera “Make A Man Out Of Me”, mientras que Lamm despliega su costado romántico “Our New York Time”, donde recuerda cómo se enamoró en su ciudad natal.

“The Mermaid (Sereia Do Mar)” aporta un espíritu latino lounge y, en el cierre del álbum “The House On The Hill”, Lamm reflexiona sobre la mortalidad.

“Born For This Moment” tiene también pasos en falso o canciones que quedan a mitad de camino, y si bien no llega a ser como “Chicago 16” (1982) o “Chicago 17” (1984), no incluye una power ballad como “Explain It To My Heart” (1991), ni es arriesgado como “Chicago XXXVI: Now” (2014), lo cierto es que “Born For This Moment” tiene el sello Chicago grabado a fuego, algo que no es muy frecuente en una banda de tantos años que entrega nuevo material sin autocopiarse éxitos del pasado.