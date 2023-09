Luis Brandoni cruzó a Ricardo Darín por la película Argentina, 1985. El candidato de Juntos por el Cambio catalogó a la película como “una canallada”, cuestionó los roles dentro del film y sentó una grieta en el cine.

En una nota con Osvaldo Bazán, Luis Brandoni apuntó contra quienes fueron parte de la película. “Son capaces de cualquier cosa los peronistas. El gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba?”, comentó.

“Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa”, añadió el candidato de Juntos por el cambio.

“Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir ‘¿Cómo carajo hiciste, Ricardo (Darín), para hacer esa película, que es una canallada?’ Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo. Como tienen el culo sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía”, respondió al ser consultado sobre si se comunicó con algún responsable de la película.

El actor y candidato de Juntos por el Cambio cruzó a su colega y sentó una grieta en el cine. En la misma entrevista Brandoni criticó a Darín por la película que relata la historia del Juicio a las Juntas Militares y consideró que no cree que sea peronista.

“No es nada. Es más o menos, lo que puede ser. Darín el día que dijo no sé en qué revista lo del patrimonio de Cristina y después la presidenta lo llamó y él fue y le dijo ‘Soy un pelotudo!’…”, lanzó el candidato de Juntos por el cambio.