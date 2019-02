Ya no está para ser heroína

A los 52 años, Andrea Bonelli reflexionó sobre su trayectoria en televisión en Revista Gente: "Entre los actores a nadie le importa el rating. No es un tema que afecte nuestro trabajo. Mida 40 puntos o 5, lo hacemos igual y le ponemos toda la garra. Con Fanny la fan nos jugábamos la vida en cada escena".

Y en cuanto a su carrera reconoció: "Soy una mujer que ya no tiene edad para ser heroína de telenovela".



Temporada llena de "magia"



Al ser consultada sobre cómo se siente con el público cordobés, Fátima Flores disfruta a pleno esta temporada en Carlos Paz con la obra "Fátima es mágica": "Ver todas las noches cómo se va llenando de a poco el teatro es algo que me emociona, me hace sentir una agradecida de la vida". Hace poco ganó el Carlos de Oro: "Vivo todo el éxito que estoy teniendo con mucha alegría porque me costó tanto esfuerzo llegar a donde estoy", dijo.





Repudio por la censura



Juan Leyrado estuvo en la mesa de Mirtha y habló sobre la polémica censura que tuvieron los actores que ganaron en los Premios Estrella de Mar, los organizadores no permitieron que los protagonistas puedan expresarse: "Supongamos que lo hicieron para que no critiquemos al gobierno, entonces iba a ser peor, porque justificaría la crítica". Y mostró su fastidió cuando la transmisión de la TV Pública hizo varios recortes durante la gala.





En busca del camino iluminado



Gustavo Santaolalla dijo en entrevista a La Nación que está trabajando en conectar "el arte, la espiritualidad, la ciencia y la tecnología". Y profundizó: "A pesar de mi ignorancia, porque sé muy poco, estoy leyendo mucho. Tengo 130 carpetas con ideas de música. Proyectos, estoy trabajando en varios a la vez". "Acabo de terminar de masterizar el nuevo disco de Bajofondo, mucho más psicodélico, que se llama Aura y saldrá en dos meses".