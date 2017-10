Gonzalo Heredia

Su afición a la lectura





El actor sacó a la luz un dato desconocido para la mayoría de la gente en la noche de Mirtha. Es sobre su gusto por la literatura: "uno empieza a leer cosas y conectarse con escritores. Estoy haciendo la carrera de narrativa en Casa de letras y también participo de una clínica de narrativa con Virgina Cosin. Es un grupo en donde uno lleva su texto y lo lee, tenemos devoluciones mutuas que son duras, muy duras a veces...", contó.



Lali Espósito

Respondió a las criticas





Lali Espósito dijo que no va a tolerar la "falta de respeto" de nadie y que "son todos criticones" al referirse a los rumores sobre este posible fraude. A la cantante suelen "pegarle" por supuestos playbacks en sus presentaciones en vivo. "No me importa, te soy sincera, porque ninguno tiene fundamentos, yo sé el show que monto, lo que entreno para poder cantar y bailar en vivo, soy una gran profesional".





Mariana Nannis

Contra la violencia



"Un día le pegan a mi hija y me la matan y, ¡a nadie le importa un carajo!", así opinó Mariana Nannis sobre las leyes de Argentina relacionadas con la violencia de género y utilizó el caso de su hija, Charlotte Caniggia, para hablar del escándalo entre Lhoan y su hija en la mesa de Podemos Hablar. Parece ser que la protagonista de Caniggia Libre habría sufrido violencia física de parte de su novio y que le habría dejado marcas en el cuerpo.







Griselda Siciliani

Palitos para Fito Páez



La actriz Griselda Siciliani comentó una foto publicada por Gloria Carrá, donde aparece Fito Páez e instaló los rumores: "¡Pero qué guapo ese muchacho!", posteó. Horas más tarde, Siciliani borró el mensaje, pero instaló los rumores: ¿quiere conquistar el corazón del cantante? Sin quererlo, Gloria se convirtió en una especie de celestina cibernética. Se verá si del otro lado, el músico se da por aludido o hay alguna respuesta.





Juan Sorini

Acerca de los besos





La confesión de Juan Sorini sobre los besos de ficción: "Es más fácil besar a un hombre que a una mujer"

El galán que protagonizó una película hot con Pampita contó que, artísticamente, le resulta más simple hacer escenas de amor con un actor. Y el motivo es sencillo: con el hombre sos más compinche, mientras que a la mujer hay que cuidarla, ser más detallista", amplió: "Es mi laburo y me da igual besar a uno o a otro'.