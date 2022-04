Le quedaban apenas cinco segundos y lo logró. Brian Parkinson, el último ganador del rosco de Pasapalabra en el país, logró coronarse campeón en la versión mundial que se realizó en Chile, tras vencer al uruguayo Inti Lencina. En el certamen, participaron 40 participantes del país vecino, Argentina, Uruguay, Panamá y España.

El último obstáculo a superar era la palabra que comenzaba con la letra V. “¿Estás listo?”, le preguntó el conductor. “Listo”, contestó él, un tanto resignado. Y, antes de que le pudiera terminar de leer la definición, arriesgó su respuesta: “Vasera”. “¡Correcto!”, gritó el chileno, mientras se desataba la euforia del flamante ganador. “¡Vamos!”, expresó con alegría mientras iba a abrazar a su rival, que lo alzó en sus brazos para festejar y de fondo se escuchaba el Himno de la Championes League. En tanto, el graph del canal Chilevisión destacaba: “Brian Alex Parkinson ¡Primer Campeón Mundial Pasapalabra!”.

Luego de la celebración, y ante el aplauso de todo el estudio, Brian abrazó al conductor, que lo invitó a pasar al frente. “¡Argentina, Argentina!”, exclamaba el público presente. “No lo puedo creer, posta”, fueron las primeras palabras de Parkinson. “Un jugador impresionante”, lo halagó el anfitrión, y bromeó: “Te quiero decir algo, no pasa mucho que el público chileno grite ´¡Argentina!”. “Ah, ¿no venían de Argentina ellos?”, contestó Brian divertido.

“Tú te habías ganado en Argentina algo así como 13 millones de pesos chilenos, ahora te llevas 38 millones, que son cerca de 50 mil dólares ¿Tienes el sueño de un departamento?”, le consultó. “Está mucho más cerca”, respondió emocionado Brian. Y le dedicó el triunfo a su familia. “A mi novia me anotó cuando yo todavía no me había preparado y que me fue muy mal la primera vez. A mis hijos, que los amo a los tres. A mis viejos, a mis hermanos, toda mi familia política, a todos mis amigos que me apoyaron, a la gente del laburo, que me dejó estar acá. A todo Chile por permitirme estar acá, a Argentina, que es mmi país al que vine a representar. Y a Inti -el otro finalista-”, cerró emocionado y aceptando la propuesta de participar en la próxima competición.

A fines de julio, el joven de 33 años ganó la edición local que conduce Ivan de Pineda, luego de participar en 53 programas. En ese entonces, había unanimidad en el público y en la producción del ciclo en el deseo de que al fin se le diera al carismático participante. “Felicitaciones. Sos un gran campeón. Sos una de las personas que más jugó al Rosco en Pasapalabra. Estoy muy contento por vos. Te lo mereces”, le había dicho De Pineda. “Es increíble. Voy a extrañar mucho venir. Vos sos un fenómeno. Gracias a todos”, había agradecido él.

Como gran campeón, durante los dos meses de su participación en la versión argentina, se ocupó de ir paso a paso con su Rosco, dejando la mayoría de las respuestas para la segunda vuelta. Pero también estuvo muy atento al oponente. De esta manera, el estudiante de ingeniería y empleado en una empresa de transportes se sumó a la lista de ganadores del prestigioso concurso. Diego Aira (ganó 1.615.000 pesos), Martina Barraza (1.340.000 pesos), Camilo Rubio (1.940.000 pesos) y Horacio Moavro (300 mil pesos), el primer vencedor. Todos ellos se coronaron cuando el ciclo salía todas las tardes en la pantalla de El Trece. Pero él fue el único ganador desde que el programa desembarcó en la pantalla de Telefe, a comienzos de este 2021.