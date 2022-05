Por Leonardo Muro

A lo largo de sus 36 años de carrera Bruce Hornsby se dio el gusto de hacer distintas cosas, abordar distintos estilos y no quedar encasillado en un rótulo determinado.

Irrumpió en 1986 con The Range, la banda que lo acompañaba en sus primeros años hasta que en 1993 inició su carrera solista. En 2000 y 2016 gabró discos con los Noise Makers, su segunda banda. Siempre fue alternando trabajos solistas con discos en colaboración.

Hornsby comenzó su carrera ganando un premio Grammy por su álbum debut y fue nominado 13 a ese galardón, sus 23 álbumes vendieron en total más de 11 millones de copias en todo el mundo y participó en más de 100 discos, incluidos lanzamientos con Bob Dylan, Don Henley, The Grateful Dead, Stevie Nicks, Bob Seger, Chaka Khan, Bonnie Raitt, Sting y Willie Nelson, entre otros.

A lo largo de su carrera navegó las aguas del folk, el country, el bluegrass, el jazz y el pop. En su nuevo trabajo se le anima al hip hop, el funky y el electro con total naturalidad. Bruce Hornsby es un auténtico músico camaleónico.

“’Flicted” es el último eslabón de una trilogía que comenzó en 2019 con “Absolute Zero” y continuó al siguiente año con “Non-Secure Connection”. Como le sucedió a tanto otros artistas, muchos de ellos los hemos mencionado en este espacio, la pandemia lo forzó a hacer un parate, y allí es donde comenzó a tomar forma este disco que grabó en el verano de 2021, el verano de Estados Unidos. Esta trilogía está hecha con pistas que compuso Hornsby para las bandas sonoras de films del director Spike Lee, y sobre ellas comienza a trabajar en nuevas canciones, de modo tal que quienes busquen canciones como “The Way It Is”, “Mandoline Rain” o “The Valley Road”, tres de las canciones que lo llevaron a la cima, este disco no es el mejor lugar para encontrarlas aunque hay cosas muy interesantes.

“’Flicted” es un disco alegre tocando temas oscuros, sus 12 canciones fueron producidas por el mismo Bruce Hornsby junto a Tony Berg, y producción adicional de Rechtshaid y Wayne Pooley.

“Sidelines” es la canción de apertura que cuenta con la colaboración de Ezra Koening (Vampire Weekend) en voz y Blake Mills. La letra hace referencia a la histeria en todas sus formas y va desde el juicio a Las Brujas de Salem hasta el COVID-19, incluso abarca “Underworld” la aclamada novela Don Delilo, novela que inspira también la letra de “Tag”, el segundo track de la placa. “The Hound” cuenta con una instrumentación minimalista, casi rozando lo vanguardista.

Llega la cuarta canción y aquí debemos hacer un alto porque se trata de la primera vez en sus 36 años de carrera que Hornsby hace una versión de otro autor, se trata “Too Much Monkey Bussines” de Chuck Berry, en este caso es un rock & roll llevado al funky/hip hop que queda prácticamente irreconocible.

Antes de llegar a la mitad del disco, Hornsby navega la electrónica con dos pistas que no terminan de sonar auténticas, quizás hubiera sido conveniente contar con invitados que les den mayor validez. Primero está “Maybe Now” cuya base bien podría haber sido utilizada para algún trabajo de bandas cultoras del género, desde Kraftwerk a Daft Punk. La segunda electrónica es “Bucket List” que pide a gritos la presencia de Neil Tennant, de hecho esta canción podría haber formado parte de algún proyecto de Tennant paralelo a Pet Shop Boys, como Electronic, el grupo que formó en los 90s con Bernard Summer (New Order) y Johnny Marr (The Smiths).

La segunda parte del álbum comienza con “Days Ahead”, una hermosa balada que cuenta con la bella voz de Danielle Haim. “Lidar” es un análisis y recuento de aquellas cosas que la luz nos permite ver, observar, admirar. En apariencia es sólo eso, pero “Lidar” muestra a alguien que tras el encierro pandémico está redescubriendo las cosas que nos eran habituales y ahora les damos su verdadero valor. “Is This It” es una canción introspectiva que suena como el Bob Dylan de los años 60s.

Tras la minimalista cuasi experimental “Had Enough” llega “Simple Prayer II”, una suerte de continuación de “Simple Prayer” (2009), y que cuenta con la participación de Z Berg, Ethan Gruska y Rob Moose.

En el cierre llega el jazz de “Point Omega”, un cierre ideal para el álbum que cuenta con la batería de Jack DeJohnette, quien también había participado en “Absolute Zero”, la canción que abría y daba nombre al primer álbum de esta trilogía.

A diferencia de los discos y las canciones que lo llevaron a la fama, no solo los estilos y el tipo de canciones son distintas sino que el piano de Hornsby está presente pero como una muy pequeña pincelada en un gran cuadro, en “’Flicted” el piano no es el instrumento principal. En “’Flicted” no hay ningún “The Way It Is”, “Mandoline Rain” o “The Valley Road”, hay canciones de un artista inquieto que permanentemente está corriéndose de la zona de confort en busca de nuevos desafíos, y siempre sale airoso.