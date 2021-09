El músico Leo García publicó en sus redes sociales un video en que se lo ve con la cara sangrando y moretones en los ojos. "Esto no es un maquillaje, es como me dejaron en General Rodríguez".

"Hablé con un chico y le tiré una onda gay, y así respondieron", denunció el músico y añadió que ocurrió en el barrio donde vive en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

Las imágenes lo muestran con sangre en el rostro, moretones en los ojos y lastimaduras en su boca por los golpes.

"Estas heridas me las hicieron en General Rodríguez por nada o sea no vi voy a con culpar a nadie pero me paso por ser gay", escribió en su Instagram.