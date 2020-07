1944

* Terremoto de San Juan. Se creó -a efecto de reconstruir lo destruido, especialmente viviendas, caminos y edificios públicos- el Consejo de Reconstrucción, dependiente del Ministerio del Interior. El Ing. Juan Victoria fue asesor (1944-1955) de la comisión de Arquitectos encargados de la planificación de la ciudad.

La obra. Imágenes del monumental edificio ya prácticamente concluido. Abajo, izquierda, edición de DIARIO DE CUYO del 7 de julio de 1970, donde el Ing. Hugo Giuliani, entonces al frente del Concar, anunciaba el fin de la obra.



1958

* El Ing. Juan Victoria fue nombrado Presidente del Consejo de Reconstrucción de San Juan, cargo que ocupó hasta 1962. Siendo integrante de la Asociación Amigos de la Música, ese año -consta en el acta 83- había manifestado la necesidad de que San Juan contara con una sala de conciertos.





1959

* El Ing. Victoria gestionó la modificación del plan de obras del Consejo, para incluir otras no contempladas, ya que no se trataba de una "reconstrucción': Edificio para el círculo meridiano del Observatorio Félix Aguilar, Campanil de la Catedral, Auditorio y Escuela Superior de Música, Museo y Escuela de Bellas Artes (no se inició).



* El presidente Frondizi firmó el proyecto de ley Nº 14952 para la construcción del Auditorio, Escuela de Música y equipamiento. Aprobado por unanimidad por el Congreso de la Nación, la ley fue sancionada en noviembre y promulgada en diciembre de ese año.



* Se aprobó el diseño del Auditorio, presentado por un equipo encabezado por los arquitectos Renard, Pra Baldi y Caputo Videla.





1962

* Se llamó a licitación y se consultó al Mº Julio Perceval por la construcción del órgano.

* Iniciaron las obras de construcción del Auditorio y Escuela de Música.

La previa.Poco antes de inaugurar, y aunque no abundan los registros, el Auditorio tuvo actividad. Hubo presentaciones de artistas locales (como la solista Irene Kowalski, entonces de 18 años, dirigida por su padre, Mº Juan Kowalski) y nacionales (Piazzolla y Mercedes Sosa, cuentan los memoriosos). Aún no estaban las butacas y había sillas metálicas plegables sobre las gradas. El jueves 19 de marzo del "70, para la XXI Junta de directores de ADEPA, se realizó un gran concierto a cargo de la Orquesta de Cámara y el Coro Universitario de la Universidad Provincial Sarmiento (dirigido por Juan A. Petracchini), también con batuta del Mº Kowalski. La primera parte marcó el debut del órgano, con el estreno nacional de "Concierto para órgano, cuerdas y percusión" de Poulenc, interpretado por Héctor Zeoli.





1964

* El Consejo de Reconstrucción devino en Concar (Consejo Nacional de Construcción Antisísmica y Reconstrucción de San Juan).



1967

* Se compró el órgano de concierto más moderno de la época a la firma alemana Walcker en Ludwigsburg.

* 1969 El Ing. Juan Victoria fue nombrado ministro de Economía (renunció en 1970).



1970

* Ya se registraba actividad en el Auditorio, aún sin terminar, como el gran concierto en homenaje a ADEPA que se realizó en marzo, dirigido por el Mº Juan Kowalski



* Luego de entrevistar al Ing. Hugo Giuliani, presidente del Concar, el 7 de julio DIARIO DE CUYO anunció: "Finalizó la construcción del Auditorio".



* 21 de julio, se inauguró el Auditorio ante autoridades provinciales, nacionales e invitados. Todavía restaban algunos detalles.



* Rufino Martínez es nombrado primer director del Auditorio.





Inauguración. También fue martes el 21 de julio de 1970, cuando ante una enorme expectativa se inauguró el Auditorio, con presencia de autoridades provinciales, nacionales, eclesiásticas, rectores de todas las universidades nacionales, FNA e invitados. El organista Luis Ángel Machado interpretó "Tocata, Adagio y Fuga en Do Mayo", de Bach; y "Dios entre nosotros", de Messiaen. En la segunda parte, con dirección de Jorge Fontenla, se escucho "Sinfonía Nº3 en Fa Mayor, Opus 90" de Brahms; "La campera", de López Buchardo; y Obertura de "El cazador Furtivo", de Weber.



1977

* El Ing. Juan Victoria publicó "La obra", su manifiesto sobre el Auditorio.



1986

* El 22 de junio falleció el Ing. Juan Victoria.



1987

* El 22 de mayo, gobierno del Dr. Jorge Ruiz Aguilar y por moción del Dr. Alfredo Avelín, se colocó el nombre Ing. Juan Victoria al Auditorio.



2001

* El Auditorio fue declarado Monumento Histórico Provincial, Lugar Histórico Provincial, Bienes muebles de interés Cultural y Natural.





2004

* Fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Con nombre propio. El hasta entonces nombrado Auditorium, Auditorio de San Juan o Auditorio del Parque de Mayo, pasó a llamarse Auditorio Ing. Juan Victoria en mayo de 1987, gobierno del Dr. Jorge Ruiz Aguilar y por moción del Dr. Alfredo Avelín. Al sobrio acto asistieron autoridades y familiares de Victoria: Su esposa Irma Rizo y su hija Graciela, entre otros.