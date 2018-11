Para presentar su álbum Distinto, Cacho Castaña mantuvo una charla distendida junto a Marcelo Polino y Yanina Latorre en Radio Mitre. Durante los primeros minutos, el cantante se refirió exclusivamente a su presente profesional y se lo escuchó muy entusiasmado por interpretar canciones de artistas populares como Charly García, Fito Páez, La Renga y los Pibes Chorros.

Incluso, hablando su próximos presentaciones, el músico sacó a relucir toda su simpatía al referirse a la posibilidad de contar con Antonio Gasalla como invitado: “Está mal del mate, me dice no voy y después aparece. No tengo la más puta idea de que va a hacer. Creo que va a hacer de la Abuela pero no te avisa nada”.

Sin embargo, cuando la charla viró hacia Bailando por un Sueño, Humberto Vicente Castagna arremetió contra Sol Pérez y derrapó con un comentario machista.

“Fue irrespetuosa con Laurita y con Flor, que se deje de joder (…). Me enoja que se peleen las minas. A las minas hay que volteárselas. La juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, esperá a que se le caiga la cola a todas”, manifestó.