El locutor y conductor radial y televisivo Cacho Fontana tuvo que ser internado en una sala general del Hospital Fernández a causa de una neumonía, informó hoy el centro asistencial.



A través de un parte médico, el hospital informó oficialmente que "Norberto Palese, conocido popularmente como Cacho Fontana, de 90 años, ingresó el martes pasado, 3 de mayo, al Hospital Fernández, en Palermo, con un cuadro de neumonía. En el día de la fecha se descartó que tuviera Covid-19, infección que ya tuvo en el mes de julio del 2020".



Esta mañana, desde el directorio del Hospital Fernández confirmaron que, “el señor Norberto Palese presenta sepsis secundaria a infección del tracto urinario”. Sin embargo, ya se encuentra nuevamente “estable” y pasó a estar alojado en una “sala general”.



El 25 de abril de 2021, hace poco más de un año, Fontana también fue internado de urgencia en el Fernández por un problema pulmonar del que se recuperó satisfactoriamente, si bien en ese momento corrieron rumores de su muerte, que se propagaron en redes sociales y medios de comunicación.



"Yo no sé si me quieren alargar la vida porque acabo de cumplir 89 años. Es una pavada de tiempo", dijo Fontana, durante un breve contacto telefónico con los medios, al desmentir su propia muerte en esa oportunidad.



Antes, en julio de 2020, había sido internado luego de que se contagiara de coronavirus en el hogar geriátrico donde vive.



Figura de populares ciclos como “Odol Pregunta” y “Fontana Show”, Cacho Fontana nació como Norberto Palese en el barrio porteño de Barracas el 23 de abril de 1932 y durante muchos años fue un locutor de voz límpida e inconfundible, icono de los micrófonos desde su debut en radio en 1950 hasta la década de 1990.



Fontana comenzó como animador en el cabaret Chantecler, en la calle Paraná al 400, cuartel general de la orquesta de Juan D'Arienzo, y también en el café Tango Bar, hasta que dio su salto a la radio como locutor suplente de Julio César Barton (1950) y reemplazó al entonces notorio Jaime Font Saravia como animador de "El relámpago", programa que se desarrollaba en la redacción de un diario.



Entre 1955 y 1966 fue la voz emblemática de Radio El Mundo, luego ingresó a Rivadavia e integró el equipo de José María Muñoz y Enzo Ardigó que relató el Mundial de Fútbol de Inglaterra, en el que participó la Argentina y fue el último que se transmitió solo por radio y no por televisión.



Tuvo un éxito singular con "Fontana Show", emitido por Rivadavia, que se transmitió durante más de 15 temporadas y un brillante pasaje por la televisión en "Odol pregunta", entre 1963 y 1973, entre otros hitos de una extensa trayectoria.