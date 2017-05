Con 28 años de trayectoria y tras 5 años de silencio, Café Tacvba está de regreso con disco nuevo y gira internacional.

El año pasado Café Tacvba lanzó el sencillo “Un Par De Lugares”, canción que muchos especulaban formaría parte de este nuevo disco, pero solo fue publicado de manera aislada a modo de asomar la cabeza para que supiéramos que estaban trabajando.



Ahora llegó “Jei Beibi” (fonética de Hey Baby!), el 8vo álbum de estudio de la banda de Ciudad Satélite. Los mexicanos habían comenzado el año adelantado material, fueron en total 3 canciones que revelaron paulatinamente, estamos hablando de “Futuro”, “Disolviéndonos” y “Que No”.



Café Tacvba siempre se caracterizó por entregarnos discos que no eran improvisaciones, eran elaborados a conciencia y siempre seguros de lo que publicaban. “Jei Beibi” no es la excepción, y aquí la banda demuestra también que no está dispuesta a atarse al pasado repitiendo fórmulas, evoluciona y avanza. “Jei Beibi” ofrece un abanico de estilos y ritmos que pasan por la canción, la electrónica, ritmos folclóricos latinoamericanos, bolero, pop y rock, entre otros. Desde este aspecto podríamos decir que estamos frente a un disco ecléctico.



Los Tacvba están presentando el disco en la gira “Niu Güeis Tour 2017” que consta de 50 presentaciones en México y 30 en Estados Unidos, conciertos que los tendrán ocupados hasta fines de Noviembre para luego continuar por Iberoamérica sin fechas ni países aun confirmados. Para esta gira anticiparon que no incluirán la canción “La Ingrata” (2004) por su contenido violento. “Éramos bien jóvenes cuando se compuso y no estábamos sensibilizados con el problema de los femicidios, como ahora todos sí lo estamos. Creo que es un momento de repensar si la vamos a seguir tocando o si le cambiamos la letra”, señaló el cantante Rubén Albarrán.

“Jei Beibi”, 13 tracks, 53 minutos, muy buenas canciones de una muy buena banda que cuenta con la producción de Gustavo Santaolalla. Con tanto viento a favor nada puede fallar.