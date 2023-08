Camila Homs admitió que baila las canciones de Tini Stoessel aunque se sinceró cuando contó por qué no iría a uno de sus shows. Todo ocurrió este miércoles por la mañana, horas después de que la cantante confirmó su separación de Rodrigo De Paul.

“Llego a aparecer y capaz me linchan”, lanzó la influencer sin filtros al aire de Desayuno Americano (América). “Ay no, qué feo eso...”, reaccionó Pamela David ante las palabras de su invitada. Por eso, Cami explicó: “Los fanáticos son pesados, no piensan”.

Este ida y vuelta surgió porque cuando volvieron de la pausa se escuchó la canción “Muñecas” que La Triple T tiene con La Joaqui. Tras ser consultada, Homs definió a las producciones de la estrella pop como “temones” y admitió que los baila en los boliches.

Durante la misma entrevista, Camila reconoció haberle enviado audios con insultos a Tini. “Fue por un momento muy puntual. Obviamente no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo”, explicó.

En ese sentido, la modelo explicó que no volvería a tomar una actitud como la que tuvo. “Sí me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia”, contó.

En cuanto a la relación que mantiene actualmente con Rodrigo De Paul, la influencer comentó que “mejoró un poco”. Además, detalló que sus actuales conversaciones con el futbolista son solamente por Francesca y Bautista: “Tenemos un diálogo cordial”. Sin embargo, aseguró: “No puede haber una segunda vuelta, de mi parte no”.

“¿Jamás volverías con De Paul?”, le consultó Pamela David. “No, hoy te puedo decir que no”, insistió Camila con firmeza. Por otro lado, se refirió a su noviazgo actual con José Sosa, el jugador de Estudiantes de La Plata, y expresó: “Tenemos una relación muy linda y sana”.

Con esa misma firmeza, Homs se refirió a cómo se tomó la noticia de la separación entre su expareja y Tini Stoessel. “No me corresponde opinar, no lo sabía”, dijo ella en un principio. Luego, recalcó que sintió “indiferencia” y explicó: “No me genera absolutamente nada, estoy bien por dentro, no me afecta nada”.

La teoría sobre una posible futura vuelta de Camila y Rodrigo surgió por la revelación de Pitty, la numeróloga. “Creo que no está totalmente cerrada la relación con su exesposa, Cami Homs. Creo que va a haber muchas sorpresas, una rotación de gente”, vaticinó este martes en LAM (América).