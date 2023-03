En tiempos de redes sociales, es mucho más fácil conocer a una persona famosa. O, al menos, intentar un acercamiento. Y así fue como llegaron a matchear Brian Buley y Camila Ayelén Deniz, la hermana de Thiago Medina. La joven se hizo muy popular a raíz de la participación del muchacho oriundo de González Catán en la casa de Gran Hermano. Y, a partir de ese momento, comenzó a crecer como influencer, llamando la atención entre otros del actor de El Marginal.

Los rumores que daban cuenta del comienzo de un romance entre ambos comenzaron a circular desde hace unos días, cuando el encargado de interpretar a Pedro Pedraza en las primeras temporadas de la exitosa serie producida por Sebastián Ortega dio una entrevista en el canal de Twitch del usuario Yiyo Garcilazo en la que aseguró que estaba “enamorado” de Camila. Y que había comenzado una relación con ella.

Al ser consultado, el actor no solo confirmó el incipiente noviazgo sino que también dio detalles de cómo comenzó la historia con la hermana de Thiago. “Todo arrancó a través de un mensaje mío. Le puse ‘hola’, ella me puso ‘hola’. Y así empezamos a charlar. Le dije: ‘Me gustaría conocerte’. Y ella me dijo que también le gustaría conocerme a mí. Y, entre mensaje y mensaje, de a poquito se fue dando todo”, explicó Buley. Y agregó: “No estamos muy metidos con respecto a la pareja, todavía, sino que estamos ahí, recién arrancando. Pero bueno, yo busco mi felicidad”.

Por su parte, Camila también dio por hecho el romance al ser consultada por este medio. “¿Estás comenzando una relación con Brian Buley?”, fue la pregunta. Y, lejos de desmentir la noticia, la joven que acaba de realizar una campaña para una marca de ropa femenina contestó con un “gracias”, al que le sumó un emojie de carita feliz llena de corazones.

Por el contrario, la pareja de Thiago y Daniela Celis parece haber llegado a su fin. “Me da cosa hablar así, me parece súper raro, no estoy acostumbrada”, comenzó diciendo la joven conocida como Pestañela en un descargo que publicó en su cuenta de Instagram. Y explicó: “Quiero bajar un poco las aguas porque es una situación que se fue un poco de las manos. Tema Thiago, quiero que sepan que no hubo separación porque nunca hubo una confirmación de algo”.

La joven y el muchacho de González Catán habían comenzado una apasionada relación dentro de la casa de Gran Hermano. Pero ella aseguró: “Nunca estuvimos juntos, formales, entonces no hay separación. No hay separación de absolutamente nada, quédense tranquilos por ese lado Y eso no significa que tengamos un vínculo, que nos llevemos bien... o que podamos ser buenos compañeros. Queremos demostrar que a pesar de todo, que uno no sea para el otro, podemos tener una linda, linda, relación”. De todas formas, Daniela se encargó de aclararle a sus seguidores que con Thiago estaba todo “absolutamente bien”.

“A disfrutar de la vida, a más amor, menos odio. Y a ponerle onda a todo esto. Los quiero mucho, los amo”, cerró la exhermanita. Cabe recordar que, tras su primera salida del reality, la joven descubrió que su supuesto novio se refería despectivamente a ella frente sus compañeros. Así que cuando volvió a ingresar gracias al repechaje, decidió vengarse, lo nominó y logró que lo expulsaran de la casa. Sin embargo, al poco tiempo ambos se reencontraron en el estudio del programa y se besaron intensamente frente a la mirada atenta de Santiago del Moro.