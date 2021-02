Camilo sorprendió a Emma Demichelis, la hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. La pequeña está cumpliendo 4 años este domingo 21 y el cantante colombiano se lució con un cálido saludo y un pedido especial: “Abrojito, feliz cumpleaños. Yo tengo un problema grave y es que yo quiero ser tu amigo, como muy cercano a ti”, comenzó Camilo a través de un video que compartió Evangelina en su cuenta de Instagram.

A continuación le hizo llegar las ganas de conocerla para poder bailar y cantar con ella. “Eso me daría mucha ilusión, entonces, yo te ofrezco como un regalito mi amistad, pero tú me tienes que ofrecer tu amistad a cambio. Me voy a tomar el atrevimiento de decirte que te quiero”, finalizó

Luego, Eva filmó la reacción de su hija cuando le mostraron el video con el saludo de su ídolo: “Camilo. ¡Me habla a mí!”, fue la primera impresión de la nena, que no podía creer lo que estaba viendo a través de una pantalla. Las expresiones denotaban su alegría, pero a la vez su incredulidad.

A continuación, luego de escucharlo varias veces, la pequeña, que ya muestra dotes de artista, abre la boca, como no entendiendo cómo su ídolo le habla a ella, y atina a decir: “No, me muero. No, no... No puedo creerlo. ¡Quiere ser mi amigo!”.

"Camilo, yo te regalo mi corazón, mi amistad, mi muñeca y todo, todo. Quiero que vengas, te quiero ver, jugar contigo, y quiero hacer todo contigo. Voy a ir ahí cuando se termine el coronavirus", finaliza la hija de Evangelina y Martín y le tira un beso.