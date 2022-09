Con mucha alegría, Cande Ruggeri esta transitando el sexto mes de su embarazo acompañada por su novio, Nicolás Maccari y por toda su familia y amigos cercanos. Súper emocionada, cada tanto la influencer fue mostrando la evolución de su pancita y todos los cuidados de madre primeriza. Además, compartió constantemente con sus seguidores todas las ecografias, las reacciones de sus allegados al conocer la noticia y también jugaba con ellos para que adivinen como se va a llamar la beba.

Tras tanto misterio, finalmente Cande Ruggeri develó el exótico nombre que eligieron junto a su pareja con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram pero antes dio tres pistas claves a sus seguidores para que adivinen: “El lunes cumplimos seis meses ya, no saben lo que se mueve esta nena, mucho·”, contó la blonda. Para luego especificar y dar la chance de que jueguen sus fans: “Les doy unas pistas, es corto, es original y es italiano”. De esa manera recibió cientos de mensajes en la cajita de preguntas con diferentes nombres pero solo algunos atinaron: “Hay algunos que acertaron”.

A las horas, la hija del Cabezón Ruggeri contó el nombre que le seleccionó para su beba con una foto embarazada en una sesión de fotos con una revista luego de recuperar la cuenta, tras sufrir la perdida de la aplicación por unos días. Además, la modelo contó el significado.

A tres meses de que nazca, rompió con la incógnita: “VITA MACCARI RUGGERI ����Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró .Ya te amamos, falta cada vez menos para conocerte !”escribió emocionada Cale. Tras develarlo, su posteo recibió cientos de comentarios de seguidores y amigos.

“Vita, te esperamos”, “Gran nombre”, “Me encanta”, “Re original”, fueron algunos de los amorosos comentarios. Otros quisieron dar a conocer que ya lo habían adivinado: “Ni lo creo, lo adivine”

También para Revista Gente, Candela contó el motivo del singular nombre que eligió: “Se va a llamar Vita. En la pandemia me puse a estudiar italiano y ahí descubrí este nombre que me encantó. Me gusta especialmente su significado: vida”.