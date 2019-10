"Muy feliz. Paso a paso. Disfrutando cada cosa que hago sin ponerme ansiosa. Intentando disfrutarlo lo que más puedo. Haciendo canciones, creciendo de a poco, haciendo shows. Disfrutándolo, que me parece que es lo más importante", expresó Cande Tinelli al ser consultada por DiarioShow.com sobre su presente.

Al preguntarle por cómo se ve a ella misma en estos últimos cinco años, comentó: "La verdad que es una gran diferencia, trabajé para llegar, hoy en día, a donde estoy. Todavía falta un montón, pero poder salir como soy yo, Candelaria, y dejar de ser la hija de...(Marcelo Tinelli) y hacer mi carrera fue todo un laburo. En mi vida cotidiana no me pesa ser su hija, pero para un rubro artístico es más complicado. Igualmente, estoy feliz de poder estar acá. Estoy muy orgullosa de todo el trabajo que hice".

En cuanto a la posibilidad de apostar a un nuevo amor, la joven artista aseguró: "(No tengo) absolutamente nada. Estoy muy bien sola".

Por otro lado, se animó a hablar sobre cómo sobrelleva la exposición en las redes sociales: "No tengo Twitter en el teléfono. Trato de no engancharme con nada. De hecho, leo muy poco de lo que dicen. Por lo general, si me lo dicen es porque me lo manda una amiga o un conocido. Me lo tomó con liviandad".

Sin embargo, admitió que antes le afectaba las opiniones: "Aceptó que hace unos años cuando arranque con las redes me re enganchaba, era más insegura y chica, me ponía mal. Ahora la verdad que no, estoy segura de lo que estoy haciendo y ojalá todos puedan llegar a eso".

Más adelante, Cande reflexionó sobre el hecho de ser vegana y el mensaje que trata de transmitir en sus redes. "No me quiero poner pesada, porque acá en la Argentina va un vegano y te revolea algo en la cabeza. La verdad que no voy desde ese lado. Voy por el de pensar en todos para intentar reducir el consumo de carne que se que es muy difícil en nuestro país porque somos muy consumidores de carne", detalló.

Y agregó: "Soy vegana, no consumo absolutamente nada relacionado a los animales. Me siento muy tranquila conmigo misma, me hace feliz. Me encantaría poder llevarle eso a la gente y contarle desde mi lugar que se puede, que no es difícil y que hay un montón de opciones".

