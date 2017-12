Carlitos Balá siempre es noticia por actos solidarios, distinciones recibidas o simpáticas intervenciones en redes sociales. Pero esta vez sorprendió a sus seguidores de Facebook con un mensaje que muchos interpretaron como una crítica al gobierno de Mauricio Macri.

El video -subido a su página oficial- obtuvo más de dos millones de reproducciones, más de 75 mil "me gusta" y miles de comentarios en esa red social.

"Amigos del Facebook, muchísimo gusto. Algún día los conoceré a todos. Medio difícil, pero no hay nada difícil en esta vida", arranca Balá, de entrecasa, en un sillón y frente a cámara.

"Quiero desearles felices fiestas, feliz Navidad y un feliz mil...", suelta confundido por el año, hasta que corrige: 2018. ¡Cómo pasa el tiempo! Me equivoco", completa el argentino que a esta altura ya es mito de la cultura popular nacional.

Sobre el final, dispara: "Y preguntarles: ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal? Si no la cambia el gobierno... Chau tesoro, un saludo para tu familia. Felices fiestas".

Balá, quien siempre intentó no referirse a la cuestión política en seis décadas de carrera, remató de una manera que varios lo tomaron como un mensaje contra el Presidente, en tanto que otros minimizaron la humorada.

Sin embargo, su hija Laura fue quien le aclaró la situación a Clarín, angustiada por la interpretación errónea que muchos medios le dieron a la noticia. Y sobre todo por los comentarios que crecían en las redes en contra del ídolo popular.

"Mi papá siempre hace el mismo remate. Hace más o menos 20 años que repite ese chiste y lo termina de la misma manera más allá del gobierno de turno. El problema es que no sé por qué algunos interpretaron que era contra Macri y lo empezaron a criticar fuerte en las redes. Él no tiene ninguna mala intención contra este gobierno ni contra ningún otro. No se mete en política".

Fuente: Clarín