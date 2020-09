A partir de hoy, cuando se estrena una nueva temporada en Estados Unidos, los fanáticos de The Simpson notarán nuevas voces. Es precisamente el caso de Carl Carlson (compañero de Homero en la planta nuclear), luego de la decisión de la productora de no tener más actores blancos para interpretar a personajes no blancos, basados en fuertes reclamos raciales que tienen lugar en el país del norte. Ese rol lo cumplía el actor Hank Azaria, que hace meses dejó la famosa serie, y ahora correrá por cuenta de Alex Désert, informó Variety.