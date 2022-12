Este domingo, Santiago del Moro dio inicio a la séptima gala de eliminación de Gran Hermano en la que estaban nominados Nacho Castañares, María Laura "Cata" Álvarez, Daniela “Pestañela” Celis y Walter “Alfa” Santiago.

Tras la salvación de Constanza “Coti” Romero por parte de Romina Urigh, cuatro fueron los participantes que llegaron a la gala con chances desiguales ya que, como ocurrió la última gala, Alfa y Nacho fueron quedaron fuera de peligro por decisión del público.

La competencia quedaba entonces entre Daniela, que esta semana cortó y retomó su relación con Thiago, y María Laura, la participante catamarqueña que supo despertar amores y polémicas entre los televidentes.

CATA QUEDÓ ELIMINADA DE GRAN HERMANO 2022

Fiel a su estilo, Santiago del Moro reservó para los minutos finales de la gala el resultado de la votación popular, y terminó revelando que la participante catamarqueña era la elegida por el 52,80 por ciento de los votos contra 47,20 por ciento de Daniela.

“Me voy feliz con mi familia”, decía Cata mientras Julieta, Romina y Coti abrazaban fuertemente a Daniela, al borde del llanto. “Te falló la predicción”, le dijo a Agustín, tomándelo por la cara.

Además, Cata pidió para Agustín: “Me lo cuidan, eh. No peleen. Me lo dejan dormir”. Consejos similares tuvo para con Alfa, que la acompañó a la salida abrazándola: “Disfruten. Vos tranqui. Portate bien. No pelees, no hagas renegar”, cerró, antes de cruzar la puerta de salida.